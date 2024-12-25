Пункт выдачи Wildberries в Челябинской области можно купить от 300 тысяч рублей

26 декабря 2024 в 07:57 Размер текста - 17 +

В регионе около 20 предпринимателей желают продать готовый бизнес Wildberries Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Готовый к работе пункт выдачи Wildberries в Челябинской области можно купить от 300 тысяч до 3,7 млн рублей. Это следует из объявлений о продаже на интернет-доске объявлений. «Продается за 300 тысяч, по себестоимости, готовый пункт выдачи Wildberries в Копейске. Помещение только что отремонтировано, пункт расположен на главной улице города. Площадь помещения составляет 60 квадратных метров, он полностью оборудован в соответствии со стандартами Wildberries. Ежемесячные расходы на аренду составляют 40 тысяч рублей», — говорится в объявлении продавца. Самый дорогой пункт выдачи Wildberries в регионе продается за 3,7 млн рублей и он находится рядом с Челябинском в поселке Терема. Продавец обещает «бешенную выручку», за счет расположенных рядом четырех жилых комплексов: ЖК «H2O», ЖК «Вместе», ЖК «Квартал 02» и ЖК «Слава». Отмечается, что оборот за первые две недели работы составил 4,7 миллиона рублей. Причина продажи — рождение ребенка у хозяйки пункта выдачи. Судя по объявлениям, в регионе около 20 предпринимателей из разных городов и населенных пунктов желают продать готовый бизнес Wildberries. Половина из них просят за пункт выдачи больше одного миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Готовый к работе пункт выдачи Wildberries в Челябинской области можно купить от 300 тысяч до 3,7 млн рублей. Это следует из объявлений о продаже на интернет-доске объявлений. «Продается за 300 тысяч, по себестоимости, готовый пункт выдачи Wildberries в Копейске. Помещение только что отремонтировано, пункт расположен на главной улице города. Площадь помещения составляет 60 квадратных метров, он полностью оборудован в соответствии со стандартами Wildberries. Ежемесячные расходы на аренду составляют 40 тысяч рублей», — говорится в объявлении продавца. Самый дорогой пункт выдачи Wildberries в регионе продается за 3,7 млн рублей и он находится рядом с Челябинском в поселке Терема. Продавец обещает «бешенную выручку», за счет расположенных рядом четырех жилых комплексов: ЖК «H2O», ЖК «Вместе», ЖК «Квартал 02» и ЖК «Слава». Отмечается, что оборот за первые две недели работы составил 4,7 миллиона рублей. Причина продажи — рождение ребенка у хозяйки пункта выдачи. Судя по объявлениям, в регионе около 20 предпринимателей из разных городов и населенных пунктов желают продать готовый бизнес Wildberries. Половина из них просят за пункт выдачи больше одного миллиона рублей.