25 декабря 2024

Власти разрешили строить ТК в зоне лечебных учреждений возле реки Миасс в Челябинске. Скрин

Челябинские власти одобрили строительство ТК вместо больницы возле реки Миасс
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Челябинск, подъемный кран, кран, недвижимость, башенный кран, строительство, стройка, новостройка, многоэтажное строительство
Площадь под застройку составляет 4 тысяч 325 квадратных метров Фото:

Власти утвердили строительство крупного торгового комплекса возле реки Миасс по улице Университетской Набережной в Челябинске. Строительство объекта в зоне лечебно-профилактических учреждений было одобрено после общественных обсуждений, сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства (магазин) в территориальной зоне лечебно-профилактических учреждений. Торговый объект будет расположен по улице Университетской Набережной в Калининском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.

Чтобы построить торговый комплекс в зоне лечебно-профилактических учреждений возле набережной, застройщику нужно было получить разрешение. Общественные обсуждения по поводу строительства торгового комплекса в Калининском районе по улице Университетской Набережной площадью 4 тысячи 325 квадратных метров проходили в городе с 11 октября по 8 ноября.

Предложения и замечания от участников общественных обсуждений по проекту принимались на сайте госуслуг с 18 октября по 25 октября. В результате градостроительная комиссия одобрила смену разрешенного использования участка.

Площадь под торговый комплекс составляет 4 тысячи 325 квадратных метров
Площадь под торговый комплекс составляет 4 тысячи 325 квадратных метров

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти утвердили строительство крупного торгового комплекса возле реки Миасс по улице Университетской Набережной в Челябинске. Строительство объекта в зоне лечебно-профилактических учреждений было одобрено после общественных обсуждений, сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства (магазин) в территориальной зоне лечебно-профилактических учреждений. Торговый объект будет расположен по улице Университетской Набережной в Калининском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии. Чтобы построить торговый комплекс в зоне лечебно-профилактических учреждений возле набережной, застройщику нужно было получить разрешение. Общественные обсуждения по поводу строительства торгового комплекса в Калининском районе по улице Университетской Набережной площадью 4 тысячи 325 квадратных метров проходили в городе с 11 октября по 8 ноября. Предложения и замечания от участников общественных обсуждений по проекту принимались на сайте госуслуг с 18 октября по 25 октября. В результате градостроительная комиссия одобрила смену разрешенного использования участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...