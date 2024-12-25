Власти утвердили строительство крупного торгового комплекса возле реки Миасс по улице Университетской Набережной в Челябинске. Строительство объекта в зоне лечебно-профилактических учреждений было одобрено после общественных обсуждений, сообщается на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства (магазин) в территориальной зоне лечебно-профилактических учреждений. Торговый объект будет расположен по улице Университетской Набережной в Калининском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.
Чтобы построить торговый комплекс в зоне лечебно-профилактических учреждений возле набережной, застройщику нужно было получить разрешение. Общественные обсуждения по поводу строительства торгового комплекса в Калининском районе по улице Университетской Набережной площадью 4 тысячи 325 квадратных метров проходили в городе с 11 октября по 8 ноября.
Предложения и замечания от участников общественных обсуждений по проекту принимались на сайте госуслуг с 18 октября по 25 октября. В результате градостроительная комиссия одобрила смену разрешенного использования участка.
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