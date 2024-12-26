Мэр Челябинска Алексей Лошкин исполнил желание детей участника СВО. Фото

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Пресс-конференция Алексея Лошкина. Челябинск , лошкин алексей
Глава города вручил подарки и пожелал, чтобы папа ребят поскорее вернулся домой Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин поздравил детей участника СВО с наступающим Новым годом. Вместе с Дед Морозом и Снегурочкой он заехал в ним гости после того, как Миша отправил свою новогоднюю мечту на Елку желаний.

«Составил компанию Деду Морозу и Снегурочке и заехал в гости к Мише и Софии. Чудесная семья живет в Советском районе. Миша отправил свою новогоднюю мечту на Елку желаний. Улыбчивый, замечательный мальчишка. Любит играть в футбол и мечтает кататься на самокате. С огромным удовольствием поздравил с наступающим Новым годом и выполнил его желание. Софушка тоже не осталась без подарка», — сообщил в своем telegram-канале Алексей Лошкин.

Глава Челябинска рассказал о том, что папа ребят — участник специальной военной операции, защитник Родины. Сын участника СВО Руслан занимается каратэ и футболом, много тренируется и готовится к первому классу. Дочь Машенька хорошо учится и всерьез занимается творчеством, помогает фонду «Искорка».

Глава города привез детям подарки. Он пожелал, чтобы главная мечта о возвращении папы домой поскорее сбылась.

Глава Челябинска поздравил детей участника СВО с наступающим Новым годом и вручил подарки
Глава Челябинска поздравил детей участника СВО с наступающим Новым годом и вручил подарки
Вместе с Дед Морозом и Снегурочкой мэр города заехал в ребятам в гости после того, как Миша отправил свою новогоднюю мечту на Елку желаний
Вместе с Дед Морозом и Снегурочкой мэр города заехал в ребятам в гости после того, как Миша отправил свою новогоднюю мечту на Елку желаний

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Глава Челябинска Алексей Лошкин поздравил детей участника СВО с наступающим Новым годом. Вместе с Дед Морозом и Снегурочкой он заехал в ним гости после того, как Миша отправил свою новогоднюю мечту на Елку желаний. «Составил компанию Деду Морозу и Снегурочке и заехал в гости к Мише и Софии. Чудесная семья живет в Советском районе. Миша отправил свою новогоднюю мечту на Елку желаний. Улыбчивый, замечательный мальчишка. Любит играть в футбол и мечтает кататься на самокате. С огромным удовольствием поздравил с наступающим Новым годом и выполнил его желание. Софушка тоже не осталась без подарка», — сообщил в своем telegram-канале Алексей Лошкин. Глава Челябинска рассказал о том, что папа ребят — участник специальной военной операции, защитник Родины. Сын участника СВО Руслан занимается каратэ и футболом, много тренируется и готовится к первому классу. Дочь Машенька хорошо учится и всерьез занимается творчеством, помогает фонду «Искорка». Глава города привез детям подарки. Он пожелал, чтобы главная мечта о возвращении папы домой поскорее сбылась.
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© Служба новостей «URA.RU»
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