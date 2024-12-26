Челябинск стал самым морозным и заснеженным городом на Новый год за 30 лет

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Челябинск попал в топ самых морозных и заснеженных городов на Новый год Фото:

Челябинск стал четвертым в топе самых морозных и городов на Новый год за последние 30 лет. Об этом сообщили метеорологи Яндекс Погоды.

«В ночь с 2009 на 2010 год в Челябинске был 31,8 градус мороза, это четвертое место самых морозных городов-миллионников с 1995 года. Новый 1996 год Челябинск встречал с сугробами высотой 62 сантиметра — это пятое место за тот же период», — уточнили синоптики.

Самая холодная праздничная ночь была в Красноярске в 2000 году (44,4 градуса мороза), а самая теплая — в Краснодаре (11,4 градуса тепла) в 1995 году. На этот Новый год синоптики обещают ясную погоду, до шести градусов мороза. С 1 по 3 января ожидаются синьные снегопады и потепление до двух градусов мороза, а с 4 января похолодает до 9-13 градусов мороза.

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Челябинск стал четвертым в топе самых морозных и городов на Новый год за последние 30 лет. Об этом сообщили метеорологи Яндекс Погоды. «В ночь с 2009 на 2010 год в Челябинске был 31,8 градус мороза, это четвертое место самых морозных городов-миллионников с 1995 года. Новый 1996 год Челябинск встречал с сугробами высотой 62 сантиметра — это пятое место за тот же период», — уточнили синоптики. Самая холодная праздничная ночь была в Красноярске в 2000 году (44,4 градуса мороза), а самая теплая — в Краснодаре (11,4 градуса тепла) в 1995 году. На этот Новый год синоптики обещают ясную погоду, до шести градусов мороза. С 1 по 3 января ожидаются синьные снегопады и потепление до двух градусов мороза, а с 4 января похолодает до 9-13 градусов мороза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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