Челябинск стал самым морозным и заснеженным городом на Новый год за 30 лет

26 декабря 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Челябинск попал в топ самых морозных и заснеженных городов на Новый год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск стал четвертым в топе самых морозных и городов на Новый год за последние 30 лет. Об этом сообщили метеорологи Яндекс Погоды. «В ночь с 2009 на 2010 год в Челябинске был 31,8 градус мороза, это четвертое место самых морозных городов-миллионников с 1995 года. Новый 1996 год Челябинск встречал с сугробами высотой 62 сантиметра — это пятое место за тот же период», — уточнили синоптики. Самая холодная праздничная ночь была в Красноярске в 2000 году (44,4 градуса мороза), а самая теплая — в Краснодаре (11,4 градуса тепла) в 1995 году. На этот Новый год синоптики обещают ясную погоду, до шести градусов мороза. С 1 по 3 января ожидаются синьные снегопады и потепление до двух градусов мороза, а с 4 января похолодает до 9-13 градусов мороза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск стал четвертым в топе самых морозных и городов на Новый год за последние 30 лет. Об этом сообщили метеорологи Яндекс Погоды. «В ночь с 2009 на 2010 год в Челябинске был 31,8 градус мороза, это четвертое место самых морозных городов-миллионников с 1995 года. Новый 1996 год Челябинск встречал с сугробами высотой 62 сантиметра — это пятое место за тот же период», — уточнили синоптики. Самая холодная праздничная ночь была в Красноярске в 2000 году (44,4 градуса мороза), а самая теплая — в Краснодаре (11,4 градуса тепла) в 1995 году. На этот Новый год синоптики обещают ясную погоду, до шести градусов мороза. С 1 по 3 января ожидаются синьные снегопады и потепление до двух градусов мороза, а с 4 января похолодает до 9-13 градусов мороза.