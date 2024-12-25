Челябинский министр безопасности выехал в село, где заживо сгорели трое детей

Гриб экстренно выехал в Чесменский район (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера министр общественной безопасности Александр Гриб выехал в село Беловка, где накануне во время пожара заживо сгорели трое детей. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба правительства области.

«По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Чесменский район выехал министр общественной безопасности региона Александр Гриб. Вместе с профильными структурами он детально разберется в причинах пожара и ситуации, связанной с гибелью детей, а также проведет заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС», — сообщила пресс-служба областного правительства в telegram-канале.

Семье пострадавших будет оказана вся необходимая помощь, также рассмотрен вопрос о выделении муниципального жилья и денег на организацию похорон детей. При необходимости с семьей будет работать психолог.

Трагедия в селе Беловка Чесменского района произошла 25 декабря. При пожаре заживо сгорели трое мальчиков — трех, пяти и семи лет. Причиной ЧП стал аварийный режим работы электроудлинителя, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Дети находились в доме вместе с отцом. Он успел выбежать, а сыновей спасать не стал, сообщил URA.RU источник. Мама детей в это время была на работе.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Будет дана оценка условиям проживания и воспитания детей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. Предоставить доклад о ходе расследования ранее потребовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее семья в поле зрения социальной защиты не попадала, на учете не состояла, добавили в пресс-службе правительства Челябинской области. Дети посещали дошкольное учреждение.