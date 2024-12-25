Бывшая хозяйка уничтожила дом, который продала в Челябинской области

26 декабря 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Женщину отправили в колонию на четыре года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Кусинского района Челябинской области подожгла свой бывший дом, который продала из места лишения свободы. Суд снова отправил ее в колонию на четыре года, сообщили URA.RU 26 декабря в пресс-службе прокуратуры региона. «Кусинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летней жительницы поселка Магнитка Кусинского района. В ноябре 2023 года, находясь в состоянии опьянения, она подожгла свой бывший дом, проданный во время отбывания наказания в местах лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Пожар уничтожил дом и надворные постройки. В марте 2024 года, также будучи пьяной, она избила своего собутыльника стулом, а потом не менее десяти раз ударила ножом в спину. В апреле в пьяном виде подожгла вещи знакомого. Пожаром уничтожено имущество потерпевшего на общую сумму свыше 400 тысяч рублей. Женщину признали виновной по части второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога), пункту «в» части второй статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Обвиняемую приговорили к четырем годам колонии. Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании материального ущерба. Ранее женщина отбывала наказание за убийство и уничтожение чужого имущества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Кусинского района Челябинской области подожгла свой бывший дом, который продала из места лишения свободы. Суд снова отправил ее в колонию на четыре года, сообщили URA.RU 26 декабря в пресс-службе прокуратуры региона. «Кусинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летней жительницы поселка Магнитка Кусинского района. В ноябре 2023 года, находясь в состоянии опьянения, она подожгла свой бывший дом, проданный во время отбывания наказания в местах лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Пожар уничтожил дом и надворные постройки. В марте 2024 года, также будучи пьяной, она избила своего собутыльника стулом, а потом не менее десяти раз ударила ножом в спину. В апреле в пьяном виде подожгла вещи знакомого. Пожаром уничтожено имущество потерпевшего на общую сумму свыше 400 тысяч рублей. Женщину признали виновной по части второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога), пункту «в» части второй статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Обвиняемую приговорили к четырем годам колонии. Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании материального ущерба. Ранее женщина отбывала наказание за убийство и уничтожение чужого имущества.