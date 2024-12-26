Торговые центры Челябинска будут работать в новогодние праздники. График

Торговые центры Челябинска будут работать в новогодние праздники

26 декабря 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

ТРК будут открыты 31 декабря, а также 1 и 2 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В новогодние праздники торгово-развлекательные комплексы Челябинска будут работать по сокращенному графику. Корреспондент URA.RU подготовил список режимов работы самых популярных ТРК на 31 декабря и 1—2 января. «ТРЦ „Алмаз“ будет работать 31 декабря с 10:00 до 18:00,1 января с 14:00 до 22:00 и 2 января с 10:00 до 22:00. ТРК „Родник“ открыт 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 14:00 до 22:00 (в „Ашане“ выходной), 2 января с 10:00 до 22:00», — сообщается на официальных страницах ТРК. ТРЦ «Фокус» открыт 31 января с 10:00 до 20:00, но 1 января не работает (будут открыты площадки Spar, Мягкий кинотеатр, Гастропарк, аптека Фармленд, Play и Фудзи Узбекистан). 2 января ТРЦ работает в обычном режиме. ТРК «Космос» 31 декабря открыт 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января не работает, 2 января с 10:00 до 22:00. «Ашан» в нем будет тоже закрыт 1 января, а 31 декабря открыт с 7:00 до 20:00. ТРК «Фиеста» будет работать 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января с 12:00 до 22:00, а супермаркет «Спар» в нем открыт 31 декабря с 8:00 до 21:00, а 1 января с 12:00 до 23:00. В ТРК «Горки» ждут покупателей 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января с 14:00 до 22:00 и 2 января с 10:00 до 22:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новогодние праздники торгово-развлекательные комплексы Челябинска будут работать по сокращенному графику. Корреспондент URA.RU подготовил список режимов работы самых популярных ТРК на 31 декабря и 1—2 января. «ТРЦ „Алмаз“ будет работать 31 декабря с 10:00 до 18:00,1 января с 14:00 до 22:00 и 2 января с 10:00 до 22:00. ТРК „Родник“ открыт 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 14:00 до 22:00 (в „Ашане“ выходной), 2 января с 10:00 до 22:00», — сообщается на официальных страницах ТРК. ТРЦ «Фокус» открыт 31 января с 10:00 до 20:00, но 1 января не работает (будут открыты площадки Spar, Мягкий кинотеатр, Гастропарк, аптека Фармленд, Play и Фудзи Узбекистан). 2 января ТРЦ работает в обычном режиме. ТРК «Космос» 31 декабря открыт 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января не работает, 2 января с 10:00 до 22:00. «Ашан» в нем будет тоже закрыт 1 января, а 31 декабря открыт с 7:00 до 20:00. ТРК «Фиеста» будет работать 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января с 12:00 до 22:00, а супермаркет «Спар» в нем открыт 31 декабря с 8:00 до 21:00, а 1 января с 12:00 до 23:00. В ТРК «Горки» ждут покупателей 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января с 14:00 до 22:00 и 2 января с 10:00 до 22:00.