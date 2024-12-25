«АЗ УРАЛ» получит многомиллиардный кредит на строительство нового производства

26 декабря 2024 в 06:59 Размер текста - 17 +

Новая продукция внесет вклад в модернизацию всего российского машиностроения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ВЭБ.РФ и миасский автозавод «Урал» (Челябинская область) заключили крупный кредитный договор, чтобы профинансировать строительство нового современного литейного производства для грузовых автомобилей. Проект оценивается в 9,5 миллиардов рублей и поможет заменить импортные компоненты. «Новое предприятие по импортозамещению будет способно производить 45 тысяч тонн чугунного литья ежегодно, что покроет потребности как автокомпонентов для самих грузовиков „Урал“, так и для внешних клиентов. Проект оценивается в 9,5 миллиардов рублей, из которых 2,6 миллиарда предоставит ВЭБ.РФ. Фонд развития промышленности по поручению Минпромторга РФ, предоставил заводу льготные займы на 7,2 миллиарда рублей», — сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ. Зампредседателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян отмечает, что создание высокотехнологичного литейного производства для грузовиков уникально. Он подчеркнул, что этот проект важен для укрепления национальной экономики, обеспечения технологической независимости. Новая продукция сможет занять лидирующее место на рынке и внесет вклад в модернизацию всего российского машиностроения. Создание нового производства также направлено на увеличение выпуска автомобилей «Урал». Оно будет производить средние и малые чугунные детали для ключевых систем этих грузовиков, а также для других машиностроительных предприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВЭБ.РФ и миасский автозавод «Урал» (Челябинская область) заключили крупный кредитный договор, чтобы профинансировать строительство нового современного литейного производства для грузовых автомобилей. Проект оценивается в 9,5 миллиардов рублей и поможет заменить импортные компоненты. «Новое предприятие по импортозамещению будет способно производить 45 тысяч тонн чугунного литья ежегодно, что покроет потребности как автокомпонентов для самих грузовиков „Урал“, так и для внешних клиентов. Проект оценивается в 9,5 миллиардов рублей, из которых 2,6 миллиарда предоставит ВЭБ.РФ. Фонд развития промышленности по поручению Минпромторга РФ, предоставил заводу льготные займы на 7,2 миллиарда рублей», — сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ. Зампредседателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян отмечает, что создание высокотехнологичного литейного производства для грузовиков уникально. Он подчеркнул, что этот проект важен для укрепления национальной экономики, обеспечения технологической независимости. Новая продукция сможет занять лидирующее место на рынке и внесет вклад в модернизацию всего российского машиностроения. Создание нового производства также направлено на увеличение выпуска автомобилей «Урал». Оно будет производить средние и малые чугунные детали для ключевых систем этих грузовиков, а также для других машиностроительных предприятий.