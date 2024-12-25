В Челябинской области подорожали молоко и картофель

26 декабря 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

В Челябинской области подорожал картофель Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинской области в ноябре выросли цены на молоко, картофель и сотовую связь. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, быстрей остальных дорожали услуги. «В ноябре годовая инфляция в регионе составила 8,3% после 7,5% в октябре. Ускорение произошло из-за сокращения предложения товаров, роста затрат производителей и высокого потребительского спроса», — заявили в офисе финрегулятора. Рост цен на услуги составил 13,9% в годовом выражении. Категория выросла за счет цен на мобильную связь, которые за год увеличились на 31%, и дорогих путевок за рубеж. Стоимость турецких курортов выросла на 18%. При этом популярность такого отдыха осталась высокой. Зато отдых в пансионатах и полисы КАСКО за год стали стоить дешевле на 3%. Рост цен на продукты питания ускорился до 7,8%. На четверть за год подорожала морковь, на 18% — сметана. В данной категории есть также товары, которые стали стоить дешевле. Куриное мясо подешевело на 7%, свинина — на 2%. Инфляция в секторе промтоваров самая низкая. Показатель в ноябре хотя и ускорился, но до сих пор составляет 4,1%. Больше всего подорожала туалетная вода (плюс 14%) и бензин АИ-92 (увеличение на 8%). Среди подешевевших товаров есть стиральные машины (минус 7%) и женские блузки (сокращение на 4%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в ноябре выросли цены на молоко, картофель и сотовую связь. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, быстрей остальных дорожали услуги. «В ноябре годовая инфляция в регионе составила 8,3% после 7,5% в октябре. Ускорение произошло из-за сокращения предложения товаров, роста затрат производителей и высокого потребительского спроса», — заявили в офисе финрегулятора. Рост цен на услуги составил 13,9% в годовом выражении. Категория выросла за счет цен на мобильную связь, которые за год увеличились на 31%, и дорогих путевок за рубеж. Стоимость турецких курортов выросла на 18%. При этом популярность такого отдыха осталась высокой. Зато отдых в пансионатах и полисы КАСКО за год стали стоить дешевле на 3%. Рост цен на продукты питания ускорился до 7,8%. На четверть за год подорожала морковь, на 18% — сметана. В данной категории есть также товары, которые стали стоить дешевле. Куриное мясо подешевело на 7%, свинина — на 2%. Инфляция в секторе промтоваров самая низкая. Показатель в ноябре хотя и ускорился, но до сих пор составляет 4,1%. Больше всего подорожала туалетная вода (плюс 14%) и бензин АИ-92 (увеличение на 8%). Среди подешевевших товаров есть стиральные машины (минус 7%) и женские блузки (сокращение на 4%).