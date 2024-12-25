25 декабря 2024

В Челябинской области подорожали молоко и картофель

© Служба новостей «URA.RU»
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Продуктовые магазины. Екатеринбург, картофель
В Челябинской области подорожал картофель Фото:

В Челябинской области в ноябре выросли цены на молоко, картофель и сотовую связь. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, быстрей остальных дорожали услуги.

«В ноябре годовая инфляция в регионе составила 8,3% после 7,5% в октябре. Ускорение произошло из-за сокращения предложения товаров, роста затрат производителей и высокого потребительского спроса», — заявили в офисе финрегулятора.

Рост цен на услуги составил 13,9% в годовом выражении. Категория выросла за счет цен на мобильную связь, которые за год увеличились на 31%, и дорогих путевок за рубеж. Стоимость турецких курортов выросла на 18%. При этом популярность такого отдыха осталась высокой. Зато отдых в пансионатах и полисы КАСКО за год стали стоить дешевле на 3%.

Рост цен на продукты питания ускорился до 7,8%. На четверть за год подорожала морковь, на 18% — сметана. В данной категории есть также товары, которые стали стоить дешевле. Куриное мясо подешевело на 7%, свинина — на 2%.

Инфляция в секторе промтоваров самая низкая. Показатель в ноябре хотя и ускорился, но до сих пор составляет 4,1%. Больше всего подорожала туалетная вода (плюс 14%) и бензин АИ-92 (увеличение на 8%). Среди подешевевших товаров есть стиральные машины (минус 7%) и женские блузки (сокращение на 4%).

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В Челябинской области в ноябре выросли цены на молоко, картофель и сотовую связь. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, быстрей остальных дорожали услуги. «В ноябре годовая инфляция в регионе составила 8,3% после 7,5% в октябре. Ускорение произошло из-за сокращения предложения товаров, роста затрат производителей и высокого потребительского спроса», — заявили в офисе финрегулятора. Рост цен на услуги составил 13,9% в годовом выражении. Категория выросла за счет цен на мобильную связь, которые за год увеличились на 31%, и дорогих путевок за рубеж. Стоимость турецких курортов выросла на 18%. При этом популярность такого отдыха осталась высокой. Зато отдых в пансионатах и полисы КАСКО за год стали стоить дешевле на 3%. Рост цен на продукты питания ускорился до 7,8%. На четверть за год подорожала морковь, на 18% — сметана. В данной категории есть также товары, которые стали стоить дешевле. Куриное мясо подешевело на 7%, свинина — на 2%. Инфляция в секторе промтоваров самая низкая. Показатель в ноябре хотя и ускорился, но до сих пор составляет 4,1%. Больше всего подорожала туалетная вода (плюс 14%) и бензин АИ-92 (увеличение на 8%). Среди подешевевших товаров есть стиральные машины (минус 7%) и женские блузки (сокращение на 4%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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