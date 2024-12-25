Спасенная при пожаре челябинская девочка умерла в больнице

26 декабря 2024 в 00:49 Размер текста - 17 +

Причина пожара выясняется Фото: Денис Моргунов © URA.RU Спасенная при пожаре восьмилетняя девочка из села Бродокалмак Челябинской области умерла в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник. «К сожалению, полученные при пожаре ожоги привели к смерти девочки. Ребенок из многодетной семьи», — рассказал URA.RU источник. В ГУ МЧС сообщают, что открытое горение ликвидировали на площади 40 квадратов. Ожоги получили мама и девочка, их госпитализировали. В пресс-службе надзорного ведомства отмечают, что прокуратура Красноармейского района организовала проверку по факту пожара в частном доме, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасенная при пожаре восьмилетняя девочка из села Бродокалмак Челябинской области умерла в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник. «К сожалению, полученные при пожаре ожоги привели к смерти девочки. Ребенок из многодетной семьи», — рассказал URA.RU источник. В ГУ МЧС сообщают, что открытое горение ликвидировали на площади 40 квадратов. Ожоги получили мама и девочка, их госпитализировали. В пресс-службе надзорного ведомства отмечают, что прокуратура Красноармейского района организовала проверку по факту пожара в частном доме, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики.