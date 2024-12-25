25 декабря 2024

Спасенная при пожаре челябинская девочка умерла в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина пожара выясняется Фото:

Спасенная при пожаре восьмилетняя девочка из села Бродокалмак Челябинской области умерла в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник.

«К сожалению, полученные при пожаре ожоги привели к смерти девочки. Ребенок из многодетной семьи», — рассказал URA.RU источник.

В ГУ МЧС сообщают, что открытое горение ликвидировали на площади 40 квадратов. Ожоги получили мама и девочка, их госпитализировали. В пресс-службе надзорного ведомства отмечают, что прокуратура Красноармейского района организовала проверку по факту пожара в частном доме, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики.

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Спасенная при пожаре восьмилетняя девочка из села Бродокалмак Челябинской области умерла в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник. «К сожалению, полученные при пожаре ожоги привели к смерти девочки. Ребенок из многодетной семьи», — рассказал URA.RU источник. В ГУ МЧС сообщают, что открытое горение ликвидировали на площади 40 квадратов. Ожоги получили мама и девочка, их госпитализировали. В пресс-службе надзорного ведомства отмечают, что прокуратура Красноармейского района организовала проверку по факту пожара в частном доме, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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