Спасенная при пожаре челябинская девочка умерла в больнице

Спасенная при пожаре восьмилетняя девочка из села Бродокалмак Челябинской области умерла в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник.
«К сожалению, полученные при пожаре ожоги привели к смерти девочки. Ребенок из многодетной семьи», — рассказал URA.RU источник.
В ГУ МЧС сообщают, что открытое горение ликвидировали на площади 40 квадратов. Ожоги получили мама и девочка, их госпитализировали. В пресс-службе надзорного ведомства отмечают, что прокуратура Красноармейского района организовала проверку по факту пожара в частном доме, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики.
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