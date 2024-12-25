25 декабря 2024

Заксобрание уравняло статус челябинских военных в Курской области и на СВО

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Статус участников СВО распространили на бойцов, воюющих в Курской области
Статус участников СВО распространили на бойцов, воюющих в Курской области Фото:

Депутаты законодательного собрания Челябинской области распространили региональные выплаты, положенные участникам СВО, на военных, участвующих в отражении вторжения в Россию на территории Курской и Белгородской областей. Соответствующие изменения в законодательство депутаты приняли 26 декабря.

«На единовременные выплаты также могут рассчитывать бойцы, получившие ранение (либо инвалидность) в результате защиты районов, приграничных с зоной проведения СВО. В том числе — в Курской и Белгородской областях», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Также депутаты распространили действие мер поддержки бойцов на тех, кто заключит договор с Минобороны до 31 декабря 2025 года. Меры поддержки продлили и для членов их семей.

Ранее в ходе прямой линии распространить статус участников СВО на участников боевых действий в Курской области пообещал резидент РФ Владимир Путин. Позднее о том, что выплаты военнослужащим, которые освобождают Курскую область от ВСУ, будут установлены наравне с выплатами участникам СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Депутаты законодательного собрания Челябинской области распространили региональные выплаты, положенные участникам СВО, на военных, участвующих в отражении вторжения в Россию на территории Курской и Белгородской областей. Соответствующие изменения в законодательство депутаты приняли 26 декабря. «На единовременные выплаты также могут рассчитывать бойцы, получившие ранение (либо инвалидность) в результате защиты районов, приграничных с зоной проведения СВО. В том числе — в Курской и Белгородской областях», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Также депутаты распространили действие мер поддержки бойцов на тех, кто заключит договор с Минобороны до 31 декабря 2025 года. Меры поддержки продлили и для членов их семей. Ранее в ходе прямой линии распространить статус участников СВО на участников боевых действий в Курской области пообещал резидент РФ Владимир Путин. Позднее о том, что выплаты военнослужащим, которые освобождают Курскую область от ВСУ, будут установлены наравне с выплатами участникам СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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