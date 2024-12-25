В Казахстан из Челябинской области вывезли 54 тысячи новогодних елок

До Нового года в Казахстан из Челябинской области бизнесмены экспортировали 54,4 тысячи новогодних деревьев. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, преимущественно вывезены сосны. Часть партий составили ели.
«С 1 октября по 25 декабря должностные лица досмотрели 54,4 тысячи рождественских деревьев, предназначенных для экспорта в Казахстан. Сосна в виду своей неприхотливости и способности к долгому хранению стала основным востребованным хвойным деревом в канун новогодних праздников», — отметили в Россельхознадзоре.
Перед экспортом вся продукция прошла обязательный фитосанитарный контроль.Только подтвердив в лаборатории чистоту деревьев, поставщики смогли получить фитосанитарные сертификаты Россельхознадзора.
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