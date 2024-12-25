25 декабря 2024

В Казахстан из Челябинской области вывезли 54 тысячи новогодних елок

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы Россельхознадзора каждое дерево перед отправкой за рубеж проверили
Инспекторы Россельхознадзора каждое дерево перед отправкой за рубеж проверили Фото:

До Нового года в Казахстан из Челябинской области бизнесмены экспортировали 54,4 тысячи новогодних деревьев. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, преимущественно вывезены сосны. Часть партий составили ели.

«С 1 октября по 25 декабря должностные лица досмотрели 54,4 тысячи рождественских деревьев, предназначенных для экспорта в Казахстан. Сосна в виду своей неприхотливости и способности к долгому хранению стала основным востребованным хвойным деревом в канун новогодних праздников», — отметили в Россельхознадзоре.

Перед экспортом вся продукция прошла обязательный фитосанитарный контроль.Только подтвердив в лаборатории чистоту деревьев, поставщики смогли получить фитосанитарные сертификаты Россельхознадзора.

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До Нового года в Казахстан из Челябинской области бизнесмены экспортировали 54,4 тысячи новогодних деревьев. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, преимущественно вывезены сосны. Часть партий составили ели. «С 1 октября по 25 декабря должностные лица досмотрели 54,4 тысячи рождественских деревьев, предназначенных для экспорта в Казахстан. Сосна в виду своей неприхотливости и способности к долгому хранению стала основным востребованным хвойным деревом в канун новогодних праздников», — отметили в Россельхознадзоре. Перед экспортом вся продукция прошла обязательный фитосанитарный контроль.Только подтвердив в лаборатории чистоту деревьев, поставщики смогли получить фитосанитарные сертификаты Россельхознадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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