Челябинке отказали в выплате за гибель мужа на СВО: жил по поддельным документам

Челябинке отказали в выплатах за погибшего на СВО супруга. Оказалось, что они прожили 13 лет, в семье родились двое детей, а он все время жил по поддельным документам и жена не знает его настоящего имени. Женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко.
«Челябинка прожила со своим супругом 13 лет, в браке родились двое детей, муж неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы, погиб в ходе спецоперации. Собрав документы на выплаты, она получила отказ. Оказалось, что все эти годы ее муж пользовался поддельными документами и сейчас она даже настоящего имени его не знает», — рассказала Сударенко.
Уполномоченный отметила, что это самое необычное обращение в ее практике. Она подчеркнула, что точку в этом деле сможет поставить только суд.
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