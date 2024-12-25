Челябинке отказали в выплате за гибель мужа на СВО: жил по поддельным документам

Челябинке не выдали деньги за погибшего на СВО мужа из-за поддельных документов
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Точку в спорном деле по выплатам супруге за погибшего мужа поставит суд Фото:

Челябинке отказали в выплатах за погибшего на СВО супруга. Оказалось, что они прожили 13 лет, в семье родились двое детей, а он все время жил по поддельным документам и жена не знает его настоящего имени. Женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко.

«Челябинка прожила со своим супругом 13 лет, в браке родились двое детей, муж неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы, погиб в ходе спецоперации. Собрав документы на выплаты, она получила отказ. Оказалось, что все эти годы ее муж пользовался поддельными документами и сейчас она даже настоящего имени его не знает», — рассказала Сударенко.

Уполномоченный отметила, что это самое необычное обращение в ее практике. Она подчеркнула, что точку в этом деле сможет поставить только суд.

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Челябинке отказали в выплатах за погибшего на СВО супруга. Оказалось, что они прожили 13 лет, в семье родились двое детей, а он все время жил по поддельным документам и жена не знает его настоящего имени. Женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко. «Челябинка прожила со своим супругом 13 лет, в браке родились двое детей, муж неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы, погиб в ходе спецоперации. Собрав документы на выплаты, она получила отказ. Оказалось, что все эти годы ее муж пользовался поддельными документами и сейчас она даже настоящего имени его не знает», — рассказала Сударенко. Уполномоченный отметила, что это самое необычное обращение в ее практике. Она подчеркнула, что точку в этом деле сможет поставить только суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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