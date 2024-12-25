Пьяный отец не спас трех детей при пожаре в челябинском селе

26 декабря 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

В огне погибли трое детей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пьяный отец не спас трех детей при пожаре, который начался в частном доме в селе Беловка Чесменского района Челябинской области. Он выбрался из горящего здания, дети погибли. Мама малышей в этот момент была на работе, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «Он был пьян и успел выбежать из горящего дома. Дети сгорели. Мама была на работе», — рассказал URA.RU источник. Трагедия произошла вечером 25 декабря в частном доме. В результате пожара погибли трое детей возрастом три года, пять и семь лет. Их отец от госпитализации отказался. По данным регионального МЧС, причиной пожара стал неисправный удлинитель. Следственные органы возбудили уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о происшествии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пьяный отец не спас трех детей при пожаре, который начался в частном доме в селе Беловка Чесменского района Челябинской области. Он выбрался из горящего здания, дети погибли. Мама малышей в этот момент была на работе, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «Он был пьян и успел выбежать из горящего дома. Дети сгорели. Мама была на работе», — рассказал URA.RU источник. Трагедия произошла вечером 25 декабря в частном доме. В результате пожара погибли трое детей возрастом три года, пять и семь лет. Их отец от госпитализации отказался. По данным регионального МЧС, причиной пожара стал неисправный удлинитель. Следственные органы возбудили уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о происшествии.