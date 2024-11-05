Сургутские сообщества «моржей» открыли зимний купальный сезон. Местных жителей зовут купаться и обливаться ледяной водой.
«Температура воды уже достигла двух градусов. Приглашаем всех желающих закаляться и наслаждаться свежестью зимнего купания», — сообщил руководитель местного сообщества «моржей» Азамат Якупов в соцсети «ВКонтакте».
Также в Сургуте стартовал полумарафон закаливаний. «Моржи» предлагают участникам обливаться на улице ледяной водой из ведра на протяжении 21 дня. К полумарафону уже присоединились местные жители. Они снимают себя на видео во время процедур закаливания.
Между тем синоптики предупреждают незакаленных сургутян о небезопасности купания в холодной воде при низкой температуре. «Температура воды на 06 ноября в Сургуте в среднем составляет 3 градуса. Купаться при такой температуре крайне не рекомендуется, проверить свои силы могут только закаленные люди, которые понимают, что делают. Находится в такой воде следует не более одной–двух минут», — говорится на портале ru–meteo.
Ранее URA.RU рассказывало об увлечении купанием в проруби 90-летней пенсионерки из Сургута. Женщина захотела заниматься закаливанием после купания на Крещение. Теперь она одна из старейших «моржей» в городе.
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