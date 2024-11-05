05 ноября 2024

В ХМАО «моржи» открыли сезон зимнего купания. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Температура воды в реке Сургута составляет на 6 ноября три градуса
Температура воды в реке Сургута составляет на 6 ноября три градуса Фото:

Сургутские сообщества «моржей» открыли зимний купальный сезон. Местных жителей зовут купаться и обливаться ледяной водой.

«Температура воды уже достигла двух градусов. Приглашаем всех желающих закаляться и наслаждаться свежестью зимнего купания», — сообщил руководитель местного сообщества «моржей» Азамат Якупов в соцсети «ВКонтакте».

Также в Сургуте стартовал полумарафон закаливаний. «Моржи» предлагают участникам обливаться на улице ледяной водой из ведра на протяжении 21 дня. К полумарафону уже присоединились местные жители. Они снимают себя на видео во время процедур закаливания.

Между тем синоптики предупреждают незакаленных сургутян о небезопасности купания в холодной воде при низкой температуре. «Температура воды на 06 ноября в Сургуте в среднем составляет 3 градуса. Купаться при такой температуре крайне не рекомендуется, проверить свои силы могут только закаленные люди, которые понимают, что делают. Находится в такой воде следует не более одной–двух минут», — говорится на портале ru–meteo.

Ранее URA.RU рассказывало об увлечении купанием в проруби 90-летней пенсионерки из Сургута. Женщина захотела заниматься закаливанием после купания на Крещение. Теперь она одна из старейших «моржей» в городе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сургутские сообщества «моржей» открыли зимний купальный сезон. Местных жителей зовут купаться и обливаться ледяной водой. «Температура воды уже достигла двух градусов. Приглашаем всех желающих закаляться и наслаждаться свежестью зимнего купания», — сообщил руководитель местного сообщества «моржей» Азамат Якупов в соцсети «ВКонтакте». Также в Сургуте стартовал полумарафон закаливаний. «Моржи» предлагают участникам обливаться на улице ледяной водой из ведра на протяжении 21 дня. К полумарафону уже присоединились местные жители. Они снимают себя на видео во время процедур закаливания. Между тем синоптики предупреждают незакаленных сургутян о небезопасности купания в холодной воде при низкой температуре. «Температура воды на 06 ноября в Сургуте в среднем составляет 3 градуса. Купаться при такой температуре крайне не рекомендуется, проверить свои силы могут только закаленные люди, которые понимают, что делают. Находится в такой воде следует не более одной–двух минут», — говорится на портале ru–meteo. Ранее URA.RU рассказывало об увлечении купанием в проруби 90-летней пенсионерки из Сургута. Женщина захотела заниматься закаливанием после купания на Крещение. Теперь она одна из старейших «моржей» в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...