Команда «Втор-Ком» из Челябинска стала чемпионом России по футболу. Фото

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В турнире приняло участие 112 команд
В турнире приняло участие 112 команд Фото:

Команда «Втор-Ком» из Челябинска выиграла чемпионат России по мини-футболу в формате 8Х8. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

«Чемпионат России по мини-футболу в формате 8х8 среди мужских команд, проходивший с 1 по 6 ноября, завершился в Сочи. В нем приняли участие 112 команд из 85 регионов. Победителем турнира стала команда „Втор-Ком“ из Челябинской области», — сообщается на сайте РФС.

Кроме того, двое игроков челябинской команда стали лучшими в своих амплуа. Лучшим вратарем признан Антон Уткин, лучшим защитником — Александр Леоненков.

Чемпионат России по мини-футболу в формате 8х8 — одно из самых масштабных соревнований РФС по количеству и географии участников. Одновременно на чемпионате присутствовали более 2,5 тысячи спортсменов. В отборочных соревнованиях в своих регионах сыграли 1,2 тысячи команд, свыше 20 тысяч футболистов.

Команда из Челябинска стала победителем чемпионата России
Команда из Челябинска стала победителем чемпионата России
Фото:

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Команда «Втор-Ком» из Челябинска выиграла чемпионат России по мини-футболу в формате 8Х8. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза. «Чемпионат России по мини-футболу в формате 8х8 среди мужских команд, проходивший с 1 по 6 ноября, завершился в Сочи. В нем приняли участие 112 команд из 85 регионов. Победителем турнира стала команда „Втор-Ком“ из Челябинской области», — сообщается на сайте РФС. Кроме того, двое игроков челябинской команда стали лучшими в своих амплуа. Лучшим вратарем признан Антон Уткин, лучшим защитником — Александр Леоненков. Чемпионат России по мини-футболу в формате 8х8 — одно из самых масштабных соревнований РФС по количеству и географии участников. Одновременно на чемпионате присутствовали более 2,5 тысячи спортсменов. В отборочных соревнованиях в своих регионах сыграли 1,2 тысячи команд, свыше 20 тысяч футболистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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