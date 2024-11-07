Команда «Втор-Ком» из Челябинска выиграла чемпионат России по мини-футболу в формате 8Х8. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.
«Чемпионат России по мини-футболу в формате 8х8 среди мужских команд, проходивший с 1 по 6 ноября, завершился в Сочи. В нем приняли участие 112 команд из 85 регионов. Победителем турнира стала команда „Втор-Ком“ из Челябинской области», — сообщается на сайте РФС.
Кроме того, двое игроков челябинской команда стали лучшими в своих амплуа. Лучшим вратарем признан Антон Уткин, лучшим защитником — Александр Леоненков.
Чемпионат России по мини-футболу в формате 8х8 — одно из самых масштабных соревнований РФС по количеству и географии участников. Одновременно на чемпионате присутствовали более 2,5 тысячи спортсменов. В отборочных соревнованиях в своих регионах сыграли 1,2 тысячи команд, свыше 20 тысяч футболистов.
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