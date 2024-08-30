Ветераны «Спартака» сыграли с чемпионом любительской лиги Челябинска. Фото

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Вячеслав Истомин (справа) привозит звезд футбола во главе с Олегом Романцевым (слева) в Челябинскую область начиная с 2012 года. Фото архивное
Вячеслав Истомин (справа) привозит звезд футбола во главе с Олегом Романцевым (слева) в Челябинскую область начиная с 2012 года. Фото архивное Фото:

Ветераны футбольного клуба «Спартак» под руководством тренера Олега Романцева сыграли в Челябинске против чемпиона любительской Северо-Западной лиги города команды «Втор-Ком». Об этом URA.RU 30 августа сообщил организатор встречи Вячеслав Истомин.

«Ветераны „Спартака“ сыграли с „Втор-Комом“ на стадионе лыжной базы на Северо-Западе Челябинска. В составе гостей были звезды московской команды Ринат Дасаев, Олег Кужлев, Рамиз Мамедов, Александр Панов и другие известные футболисты из составов разных лет. На тренерском мостике работал Олег Романцев», — сообщил Истомин.

Перед встречей известный футболист Борис Поздняков провел мастер-класс. В нем приняли участие юные воспитанники местной спортшколы.

Игра прошла в формате «восемь на восемь». Футболисты сыграли два тайма по 25 минут. Сначала 2:0 повел «Втор-Ком», однако мастерам из «Спартака» удалось сравнять счет. Основное время закончилось со счетом 5:5. Затем спортсмены пробили по восемь пенальти. Двукратный чемпион СССР Ринат Дасаев отразил шесть ударов из восьми. Олег Романцев позднее пошутил, что Дасаев за всю карьеру не брал столько мячей. В итоге по пенальти гости выиграли со счетом 3:2. После игры все желающие смогли сфотографироваться со спартаковцами и взять автограф.

Помимо игры в Челябинске, спартаковцы сыграли матч со сборной Копейска. Основное время игры также завершилось вничью. Истомин сообщил, что в планах команды приехать в Челябинскую область и в следующем году.

Звезды "Спартака" сыграли в футбол в Челябинске
Звезды "Спартака" сыграли в футбол в Челябинске
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Ветераны футбольного клуба «Спартак» под руководством тренера Олега Романцева сыграли в Челябинске против чемпиона любительской Северо-Западной лиги города команды «Втор-Ком». Об этом URA.RU 30 августа сообщил организатор встречи Вячеслав Истомин. «Ветераны „Спартака“ сыграли с „Втор-Комом“ на стадионе лыжной базы на Северо-Западе Челябинска. В составе гостей были звезды московской команды Ринат Дасаев, Олег Кужлев, Рамиз Мамедов, Александр Панов и другие известные футболисты из составов разных лет. На тренерском мостике работал Олег Романцев», — сообщил Истомин. Перед встречей известный футболист Борис Поздняков провел мастер-класс. В нем приняли участие юные воспитанники местной спортшколы. Игра прошла в формате «восемь на восемь». Футболисты сыграли два тайма по 25 минут. Сначала 2:0 повел «Втор-Ком», однако мастерам из «Спартака» удалось сравнять счет. Основное время закончилось со счетом 5:5. Затем спортсмены пробили по восемь пенальти. Двукратный чемпион СССР Ринат Дасаев отразил шесть ударов из восьми. Олег Романцев позднее пошутил, что Дасаев за всю карьеру не брал столько мячей. В итоге по пенальти гости выиграли со счетом 3:2. После игры все желающие смогли сфотографироваться со спартаковцами и взять автограф. Помимо игры в Челябинске, спартаковцы сыграли матч со сборной Копейска. Основное время игры также завершилось вничью. Истомин сообщил, что в планах команды приехать в Челябинскую область и в следующем году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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