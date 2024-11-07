«Ты девочка на побегушках!»: пьяная жительница ХМАО устроила дебош в самолете. Видео

В аэропорту Сургута полиция задержала жительницу Лянтора (ХМАО), устроившую дебош на борту самолета и оскорблявшую бортпроводников на глазах у своей дочери. Она нецензурно выражалась в адрес членов экипажа и назвала стюарда «девочкой на побегушках». Как сообщили в пресс-службе МВД России, она также грубо высказывалась в адрес полицейских, прибывших на место.
«По прибытии сотрудников полиции в аэропорту Сургута женщина начала оскорблять и их. Медицинское освидетельствование подтвердило, что она была в состоянии опьянения», — сообщили в полиции.
Полицейские задержали нарушительницу, составили на нее три протокола об административных правонарушениях и передали ребенка отцу. Женщина помещена в спецпомещение для задержанных. Следственные органы примут решение о возбуждении дела по факту ее действий в отношении полицейских.
Ранее URA.RU писало, что полицейские задержали в аэропорту Сургута пьяную пассажирку, которую не пустили на самолет до Сочи. Женщина выпивала утром перед регистрацией на рейс, отмечая день рождения.
Автор видео: портал «МВД МЕДИА»
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