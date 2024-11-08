08 ноября 2024

Губернатор ХМАО раскрыл, чему посвятил вечер выходного дня. Фото

Губернатор ХМАО Кухарук посвятил вечер выходного дня плаванию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук провел субботний вечер в бассейне
Руслан Кухарук провел субботний вечер в бассейне Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вечер субботы посвятил тренировке по плаванию. Об этом он рассказал в telegraм-канале, опубликовав фото из бассейна.

«Наконец-то добрался. 1500», — написал Кухарук, указав, что проплыл полтора километра.

Источник URA.RU среди югорского истеблишмента уточнил, что тренировку губернатор проводил в бассейне Югорского госуниверситета. «Плавание — любимый вид спорта главы региона. Он занимается им еще со школы», — уточнил собеседник агентства.

Кухарук провел тренировку в бассейне Югорского госуниверситета
Кухарук провел тренировку в бассейне Югорского госуниверситета
Фото:

Плавание — не единственный спорт, которым увлекается Кухарук. Так его замечали за катанием на велосипеде. Такое времяпрепровождение, по словам главы ХМАО, помогает не только разгрузиться, но и обратить внимание на недочеты в благоустройстве. 

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вечер субботы посвятил тренировке по плаванию. Об этом он рассказал в telegraм-канале, опубликовав фото из бассейна. «Наконец-то добрался. 1500», — написал Кухарук, указав, что проплыл полтора километра. Источник URA.RU среди югорского истеблишмента уточнил, что тренировку губернатор проводил в бассейне Югорского госуниверситета. «Плавание — любимый вид спорта главы региона. Он занимается им еще со школы», — уточнил собеседник агентства. Плавание — не единственный спорт, которым увлекается Кухарук. Так его замечали за катанием на велосипеде. Такое времяпрепровождение, по словам главы ХМАО, помогает не только разгрузиться, но и обратить внимание на недочеты в благоустройстве. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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