Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вечер субботы посвятил тренировке по плаванию. Об этом он рассказал в telegraм-канале, опубликовав фото из бассейна.
«Наконец-то добрался. 1500», — написал Кухарук, указав, что проплыл полтора километра.
Источник URA.RU среди югорского истеблишмента уточнил, что тренировку губернатор проводил в бассейне Югорского госуниверситета. «Плавание — любимый вид спорта главы региона. Он занимается им еще со школы», — уточнил собеседник агентства.
Плавание — не единственный спорт, которым увлекается Кухарук. Так его замечали за катанием на велосипеде. Такое времяпрепровождение, по словам главы ХМАО, помогает не только разгрузиться, но и обратить внимание на недочеты в благоустройстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!