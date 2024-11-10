В ХМАО жители поселка получили доступ к чистой питьевой воде

В Березово (ХМАО) отремонтировали водоочистные сооружения. Благодаря этому более 6 400 жителей поселка теперь имеют доступ к чистой питьевой воде из систем централизованного водоснабжения, сообщили в правительстве округа.
«В Березово отремонтировали водоочистные сооружения по инициативному проекту. Благодаря проведенным работам более 6 400 жителей поселка получили доступ к чистой питьевой воде из систем централизованного водоснабжения», — рассказали в telegram-канале «Югра Z Официально».
Обновление смогли реализовать благодаря конкурсу инициативного бюджетирования. В поселке установили восемь новых фильтров на станции первого подъема и пять фильтров на станции доочистки. Также были заменены запорная арматура, подводящие и отводящие трубопроводы.
Ранее URA.RU cообщало, что в Нижневартовском районе ХМАО запустили новую установку по очистке воды. После модернизации оборудования вода будет проходить четырехступенчатую очистку.
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