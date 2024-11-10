10 ноября 2024
09 ноября 2024

В ХМАО жители поселка получили доступ к чистой питьевой воде

В поселке ХМАО завершили ремонт водоочистных сооружений
© Служба новостей «URA.RU»
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После ремонта водоочистных сооружений жители Березово получили доступ к чистой питьевой воде
После ремонта водоочистных сооружений жители Березово получили доступ к чистой питьевой воде Фото:

В Березово (ХМАО) отремонтировали водоочистные сооружения. Благодаря этому более 6 400 жителей поселка теперь имеют доступ к чистой питьевой воде из систем централизованного водоснабжения, сообщили в правительстве округа. 

«В Березово отремонтировали водоочистные сооружения по инициативному проекту. Благодаря проведенным работам более 6 400 жителей поселка получили доступ к чистой питьевой воде из систем централизованного водоснабжения», — рассказали в telegram-канале «Югра Z Официально». 

Обновление смогли реализовать благодаря конкурсу инициативного бюджетирования. В поселке установили восемь новых фильтров на станции первого подъема и пять фильтров на станции доочистки. Также были заменены запорная арматура, подводящие и отводящие трубопроводы. 

Ранее URA.RU cообщало, что в Нижневартовском районе ХМАО запустили новую установку по очистке воды. После модернизации оборудования вода будет проходить четырехступенчатую очистку. 

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В Березово (ХМАО) отремонтировали водоочистные сооружения. Благодаря этому более 6 400 жителей поселка теперь имеют доступ к чистой питьевой воде из систем централизованного водоснабжения, сообщили в правительстве округа.  «В Березово отремонтировали водоочистные сооружения по инициативному проекту. Благодаря проведенным работам более 6 400 жителей поселка получили доступ к чистой питьевой воде из систем централизованного водоснабжения», — рассказали в telegram-канале «Югра Z Официально».  Обновление смогли реализовать благодаря конкурсу инициативного бюджетирования. В поселке установили восемь новых фильтров на станции первого подъема и пять фильтров на станции доочистки. Также были заменены запорная арматура, подводящие и отводящие трубопроводы.  Ранее URA.RU cообщало, что в Нижневартовском районе ХМАО запустили новую установку по очистке воды. После модернизации оборудования вода будет проходить четырехступенчатую очистку. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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