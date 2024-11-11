Информацию о потопе из-под земли передали в ЕДДС (архивное фото)
В Ревде (Свердловская область) вода из люка возле школы №28 по улице Мира затопила улицу. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Из люка рядом со школой №28 бежит вода и топит дорогу. Передали информацию в ЕДДС», — передает telegram-канал газеты «Ревдинский рабочий».
URA.RU обратилось за комментариями в городскую администрацию и местный водоканал. Ответы ожидаются.
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