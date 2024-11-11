11 ноября 2024

В Свердловской области улицу затопило водой из-под земли. Видео

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Информацию о потопе из-под земли передали в ЕДДС (архивное фото) Фото:

В Ревде (Свердловская область) вода из люка возле школы №28 по улице Мира затопила улицу. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Из люка рядом со школой №28 бежит вода и топит дорогу. Передали информацию в ЕДДС», — передает telegram-канал газеты «Ревдинский рабочий».

URA.RU обратилось за комментариями в городскую администрацию и местный водоканал. Ответы ожидаются.

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В Ревде (Свердловская область) вода из люка возле школы №28 по улице Мира затопила улицу. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Из люка рядом со школой №28 бежит вода и топит дорогу. Передали информацию в ЕДДС», — передает telegram-канал газеты «Ревдинский рабочий». URA.RU обратилось за комментариями в городскую администрацию и местный водоканал. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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