В Свердловской области улицу затопило водой из-под земли. Видео

12 ноября 2024 в 04:33 Размер текста - 17 +

Информацию о потопе из-под земли передали в ЕДДС (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ревде (Свердловская область) вода из люка возле школы №28 по улице Мира затопила улицу. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Из люка рядом со школой №28 бежит вода и топит дорогу. Передали информацию в ЕДДС», — передает telegram-канал газеты «Ревдинский рабочий». URA.RU обратилось за комментариями в городскую администрацию и местный водоканал. Ответы ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ревде (Свердловская область) вода из люка возле школы №28 по улице Мира затопила улицу. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Из люка рядом со школой №28 бежит вода и топит дорогу. Передали информацию в ЕДДС», — передает telegram-канал газеты «Ревдинский рабочий». URA.RU обратилось за комментариями в городскую администрацию и местный водоканал. Ответы ожидаются.