ЦТАК: Ким Чен Ын лично руководил испытаниями дронов-камикадзе

15 ноября 2024 в 04:54 Размер текста - 17 +

В КНДР уверены, что сейчас необходимо вкладываться в производство БПЛА Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе. По данным северокорейских журналистов, лидер страны отметил необходимость массового производства дронов. «Ким Чен Ын, ознакомившись с новыми ударными беспилотниками, разрабатываемыми в последнее время, наблюдал за их испытательным ударным полетом», — Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) цитирует РИА Новости. Глава государства подчеркнул необходимость скорейшего запуска массового производства БПЛА. Новость по теме Почему КНДР и Южная Корея оказались на грани войны По словам Ким Чен Ына, сейчас успехи беспилотных технологий в больших и малых конфликтах очевидны. Дроны стали новой тенденцией, которая теперь необходима в военной сфере, отметил он. В середине октября Генштаб Корейской народной армии отдал приказ о приведении в полную боевую готовность артиллерийских соединений у границ с Южной Кореей. К концу месяца в стране по приказу Ким Чен Ына провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты, передает «Национальная служба новостей». Позже в КНДР нашли обломки южнокорейского разведывательного беспилотника. В ЦТАК со ссылкой на источник в Минобороны сообщили, что повторное вторжение «военных средств Кореи» КНДР расценит как объявление войны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе. По данным северокорейских журналистов, лидер страны отметил необходимость массового производства дронов. «Ким Чен Ын, ознакомившись с новыми ударными беспилотниками, разрабатываемыми в последнее время, наблюдал за их испытательным ударным полетом», — Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) цитирует РИА Новости. Глава государства подчеркнул необходимость скорейшего запуска массового производства БПЛА. По словам Ким Чен Ына, сейчас успехи беспилотных технологий в больших и малых конфликтах очевидны. Дроны стали новой тенденцией, которая теперь необходима в военной сфере, отметил он. В середине октября Генштаб Корейской народной армии отдал приказ о приведении в полную боевую готовность артиллерийских соединений у границ с Южной Кореей. К концу месяца в стране по приказу Ким Чен Ына провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты, передает «Национальная служба новостей». Позже в КНДР нашли обломки южнокорейского разведывательного беспилотника. В ЦТАК со ссылкой на источник в Минобороны сообщили, что повторное вторжение «военных средств Кореи» КНДР расценит как объявление войны.