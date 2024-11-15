ЦТАК: Ким Чен Ын лично руководил испытаниями дронов-камикадзе

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В КНДР уверены, что сейчас необходимо вкладываться в производство БПЛА Фото:

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе. По данным северокорейских журналистов, лидер страны отметил необходимость массового производства дронов.

«Ким Чен Ын, ознакомившись с новыми ударными беспилотниками, разрабатываемыми в последнее время, наблюдал за их испытательным ударным полетом», — Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) цитирует РИА Новости. Глава государства подчеркнул необходимость скорейшего запуска массового производства БПЛА.

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По словам Ким Чен Ына, сейчас успехи беспилотных технологий в больших и малых конфликтах очевидны. Дроны стали новой тенденцией, которая теперь необходима в военной сфере, отметил он.

В середине октября Генштаб Корейской народной армии отдал приказ о приведении в полную боевую готовность артиллерийских соединений у границ с Южной Кореей. К концу месяца в стране по приказу Ким Чен Ына провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты, передает «Национальная служба новостей».

Позже в КНДР нашли обломки южнокорейского разведывательного беспилотника. В ЦТАК со ссылкой на источник в Минобороны сообщили, что повторное вторжение «военных средств Кореи» КНДР расценит как объявление войны.

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе. По данным северокорейских журналистов, лидер страны отметил необходимость массового производства дронов. «Ким Чен Ын, ознакомившись с новыми ударными беспилотниками, разрабатываемыми в последнее время, наблюдал за их испытательным ударным полетом», — Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) цитирует РИА Новости. Глава государства подчеркнул необходимость скорейшего запуска массового производства БПЛА. По словам Ким Чен Ына, сейчас успехи беспилотных технологий в больших и малых конфликтах очевидны. Дроны стали новой тенденцией, которая теперь необходима в военной сфере, отметил он. В середине октября Генштаб Корейской народной армии отдал приказ о приведении в полную боевую готовность артиллерийских соединений у границ с Южной Кореей. К концу месяца в стране по приказу Ким Чен Ына провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты, передает «Национальная служба новостей». Позже в КНДР нашли обломки южнокорейского разведывательного беспилотника. В ЦТАК со ссылкой на источник в Минобороны сообщили, что повторное вторжение «военных средств Кореи» КНДР расценит как объявление войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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