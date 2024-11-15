Зарплатный фонд для курганских чиновников вырос на миллионы рублей. Список

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В Кургане чиновники получают самую большую зарплату в регионе
В Кургане чиновники получают самую большую зарплату в регионе Фото:

Правительство Курганской области приняло постановление о формировании расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих на 2024 год. В этом году суммы были выделены значительно больше, чем год назад. Об этом сообщается в документе на портале правовой информации.

«Тут ключевая фраза в решении „муниципальных служащих“ и органов местного самоуправления. Депутаты получают компенсацию, но это не относится к этому решению. Оно на всех работников администраций распространяется как я понимаю», — поясняют URA.RU источники из политической сферы. 

В документе указаны нормативы для всех типов муниципальных образований, включая городские и муниципальные округа. Например, для города Кургана установлен норматив в размере 343 миллионов рублей, хотя в 2023 году выделяло 270 миллионов. Для города Шадринска выделили 121 миллион рублей, а прошлом году — 97 миллионов.

Список фонда оплаты труда в каждом округе:

  • Альменевский округ — 55 миллионов рублей;
  • Белозерский округ — 73 миллионов рублей;
  • Варгашинский округ — 66 миллионов рублей;
  • Далматовский округ — 90 миллионов рублей;
  • Звериноголовский округ — 48 миллионов рублей;
  • Каргапольский округ — 84 миллионов рублей;
  • Катайский округ — 69 миллионов рублей;
  • Кетовский округ — 130 миллионов рублей;
  • Куртамышский округ — 87 миллионов рублей;
  • Лебяжьевский округ — 65 миллионов рублей;
  • Макушинский округ — 70 миллионов рублей;
  • Мишкинский округ — 67 миллионов рублей;
  • Мокроусовский округ — 61 миллион рублей;
  • Петуховский округ — 68 миллионов рублей;
  • Половинский округ — 64 миллиона рублей;
  • Притобольный округ — 65 миллионов рублей;
  • Сафакулевский округ — 57 миллионов рублей;
  • Целинный округ — 70 миллионов рублей;
  • Частоозерский округ — 38 миллионов рублей;
  • Шадринский округ — 97 миллионов рублей;
  • Шатровский округ — 68 миллионов рублей;
  • Шумихинский округ — 76 миллионов рублей;
  • Щучанский округ — 75 миллионов рублей;
  • Юргамышский округ — 77 миллионов рублей.

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Правительство Курганской области приняло постановление о формировании расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих на 2024 год. В этом году суммы были выделены значительно больше, чем год назад. Об этом сообщается в документе на портале правовой информации. «Тут ключевая фраза в решении „муниципальных служащих“ и органов местного самоуправления. Депутаты получают компенсацию, но это не относится к этому решению. Оно на всех работников администраций распространяется как я понимаю», — поясняют URA.RU источники из политической сферы.  В документе указаны нормативы для всех типов муниципальных образований, включая городские и муниципальные округа. Например, для города Кургана установлен норматив в размере 343 миллионов рублей, хотя в 2023 году выделяло 270 миллионов. Для города Шадринска выделили 121 миллион рублей, а прошлом году — 97 миллионов. Список фонда оплаты труда в каждом округе:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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