Правительство Курганской области приняло постановление о формировании расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих на 2024 год. В этом году суммы были выделены значительно больше, чем год назад. Об этом сообщается в документе на портале правовой информации.
«Тут ключевая фраза в решении „муниципальных служащих“ и органов местного самоуправления. Депутаты получают компенсацию, но это не относится к этому решению. Оно на всех работников администраций распространяется как я понимаю», — поясняют URA.RU источники из политической сферы.
В документе указаны нормативы для всех типов муниципальных образований, включая городские и муниципальные округа. Например, для города Кургана установлен норматив в размере 343 миллионов рублей, хотя в 2023 году выделяло 270 миллионов. Для города Шадринска выделили 121 миллион рублей, а прошлом году — 97 миллионов.
Список фонда оплаты труда в каждом округе:
- Альменевский округ — 55 миллионов рублей;
- Белозерский округ — 73 миллионов рублей;
- Варгашинский округ — 66 миллионов рублей;
- Далматовский округ — 90 миллионов рублей;
- Звериноголовский округ — 48 миллионов рублей;
- Каргапольский округ — 84 миллионов рублей;
- Катайский округ — 69 миллионов рублей;
- Кетовский округ — 130 миллионов рублей;
- Куртамышский округ — 87 миллионов рублей;
- Лебяжьевский округ — 65 миллионов рублей;
- Макушинский округ — 70 миллионов рублей;
- Мишкинский округ — 67 миллионов рублей;
- Мокроусовский округ — 61 миллион рублей;
- Петуховский округ — 68 миллионов рублей;
- Половинский округ — 64 миллиона рублей;
- Притобольный округ — 65 миллионов рублей;
- Сафакулевский округ — 57 миллионов рублей;
- Целинный округ — 70 миллионов рублей;
- Частоозерский округ — 38 миллионов рублей;
- Шадринский округ — 97 миллионов рублей;
- Шатровский округ — 68 миллионов рублей;
- Шумихинский округ — 76 миллионов рублей;
- Щучанский округ — 75 миллионов рублей;
- Юргамышский округ — 77 миллионов рублей.
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