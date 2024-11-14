14 ноября 2024

Курганец рассказал секрет своей победы в лотерее на три миллиона. Фото

Талисман помог курганцу выиграть в лотерее три миллиона
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Клещев из Курганской области выиграл три миллиона рублей
Денис Клещев из Курганской области выиграл три миллиона рублей Фото:

Денис Клещев из Курганской области, стал счастливым обладателем трех миллионов рублей, выиграв в лотерею «Большое Спортлото». Этот выигрыш стал особенным не только из-за его размера, но и благодаря необычному талисману — пауку, который появился в его доме незадолго до покупки билета. Об этом сообщили организаторы лотереи.

«За месяц до выигрыша у нас в ванной завелся жирненький паучок. Мы его оберегали. Ведь это народная примета к счастью», — поделился Клещев.

Денис уже долгое время участвует в лотереях от «Столото». В октябре 2024 года он приобрел три билета на 1835-й тираж. В одном из билетов курганец использовал даты дней рождения своей семьи и добавил число 22, которое, по его наблюдениям, выпадало особенно часто. Именно эта комбинация и принесла ему победу.

Первым делом о своем выигрыше Денис сообщил жене, которая всегда поддерживала его увлечение лотереями. Сейчас, когда в руках крупная сумма, Денис планирует закрыть ипотеку, взятую на покупку квартиры для дочери.

Ранее URA.RU писало, что курганец выиграл три миллиона рублей в лотерее «Большое Спортлото», купив счастливый билет за 30 рублей через мобильную версию сайта «Столото». Участник угадал шесть из семи чисел в 1835-м тираже, который прошел 21 октября 2024 года.

Денис закроет ипотеку с помощью выигрыша
Денис закроет ипотеку с помощью выигрыша
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Денис Клещев из Курганской области, стал счастливым обладателем трех миллионов рублей, выиграв в лотерею «Большое Спортлото». Этот выигрыш стал особенным не только из-за его размера, но и благодаря необычному талисману — пауку, который появился в его доме незадолго до покупки билета. Об этом сообщили организаторы лотереи. «За месяц до выигрыша у нас в ванной завелся жирненький паучок. Мы его оберегали. Ведь это народная примета к счастью», — поделился Клещев. Денис уже долгое время участвует в лотереях от «Столото». В октябре 2024 года он приобрел три билета на 1835-й тираж. В одном из билетов курганец использовал даты дней рождения своей семьи и добавил число 22, которое, по его наблюдениям, выпадало особенно часто. Именно эта комбинация и принесла ему победу. Первым делом о своем выигрыше Денис сообщил жене, которая всегда поддерживала его увлечение лотереями. Сейчас, когда в руках крупная сумма, Денис планирует закрыть ипотеку, взятую на покупку квартиры для дочери. Ранее URA.RU писало, что курганец выиграл три миллиона рублей в лотерее «Большое Спортлото», купив счастливый билет за 30 рублей через мобильную версию сайта «Столото». Участник угадал шесть из семи чисел в 1835-м тираже, который прошел 21 октября 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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