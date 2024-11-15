Российские войска неожиданно для ВСУ вошли в Черниговскую область. Видео

ВС РФ заняли два села в Черниговской области и сняли рейд на видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские силы вошли в Черниговскую область
Российские силы вошли в Черниговскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) вошла на территорию Черниговской области. Группа смогла занять населенные пункты Гремяч и Муравьи через слабо охраняемую границу и установила там российские флаги, сообщил военкор Борис Рожин.

«ДРГ ВС РФ зашли через плохо охраняемую границу на территорию Черниговской области, зашли в населенные пункты Гремяч и Муравьи и установили там российские флаги», — написал Рожин в своем официальном telegram-канале. Он также разметил соответствующее видео.

На опубликованных журналистом кадрах видны российские флаги на мосту через реку Судость. Официальные заявления от российского командования о планах действий в Черниговской области пока не поступали.

Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что в ходе нападения на портовые объекты в Одессе российские военные, по предварительным данным, уничтожили зенитную самоходную установку Gepard, произведенную в Германии. Пока нет дополнительной информации о последствиях атаки или подтверждений от независимых источников.

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Российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) вошла на территорию Черниговской области. Группа смогла занять населенные пункты Гремяч и Муравьи через слабо охраняемую границу и установила там российские флаги, сообщил военкор Борис Рожин. «ДРГ ВС РФ зашли через плохо охраняемую границу на территорию Черниговской области, зашли в населенные пункты Гремяч и Муравьи и установили там российские флаги», — написал Рожин в своем официальном telegram-канале. Он также разметил соответствующее видео. На опубликованных журналистом кадрах видны российские флаги на мосту через реку Судость. Официальные заявления от российского командования о планах действий в Черниговской области пока не поступали. Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что в ходе нападения на портовые объекты в Одессе российские военные, по предварительным данным, уничтожили зенитную самоходную установку Gepard, произведенную в Германии. Пока нет дополнительной информации о последствиях атаки или подтверждений от независимых источников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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