Российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) вошла на территорию Черниговской области. Группа смогла занять населенные пункты Гремяч и Муравьи через слабо охраняемую границу и установила там российские флаги, сообщил военкор Борис Рожин.
«ДРГ ВС РФ зашли через плохо охраняемую границу на территорию Черниговской области, зашли в населенные пункты Гремяч и Муравьи и установили там российские флаги», — написал Рожин в своем официальном telegram-канале. Он также разметил соответствующее видео.
На опубликованных журналистом кадрах видны российские флаги на мосту через реку Судость. Официальные заявления от российского командования о планах действий в Черниговской области пока не поступали.
Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что в ходе нападения на портовые объекты в Одессе российские военные, по предварительным данным, уничтожили зенитную самоходную установку Gepard, произведенную в Германии. Пока нет дополнительной информации о последствиях атаки или подтверждений от независимых источников.
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