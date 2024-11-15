Швейцария готова предоставить площадку для переговоров РФ и США

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Швейцария заявила о готовности предоставить площадку для переговоров России и США
Швейцария заявила о готовности предоставить площадку для переговоров России и США Фото:

Министерство иностранных дел Швейцарии заявило о готовности предоставить площадку для переговоров между США и Россией. Однако, как отметил глава МИД России Сергей Лавров, в свете событий последних лет, когда Швейцария поддержала санкции против России, такое предложение вряд ли будет рассмотрено в числе первоочередных.

«В МИД Швейцарии заявили, что могут предоставить США и России свободную площадку для переговоров, подчёркивая свой традиционный статус нейтральной страны. Однако после 2022 года Москва не раз отмечала, что швейцарская сторона отказалась от своих традиций и явно приняла сторону западных стран при оценке российско-украинского конфликта», — пишут argumenti.ru.

Несмотря на свой статус нейтральной страны, Швейцария применила экономические санкции в отношении России. В частности, в швейцарских банках были заморожены активы российских граждан на сумму почти в девять миллиардов долларов. Эти действия ставят под вопрос возможность Швейцарии выступать в роли непредвзятого посредника.

Кроме тогор, издание отмечает, что Швейцария активно стремится укрепить связи с международными организациями, что проявляется в ее участии в проекте «Военная мобильность», инициированном руководителями Евросоюза. Этот проект направлен на облегчение перемещения вооруженных сил и военной техники между странами Европы. Также недавно президент страны предложила повторно рассмотреть вопрос о запрете на реэкспорт вооружений, произведенных в Швейцарии.

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Министерство иностранных дел Швейцарии заявило о готовности предоставить площадку для переговоров между США и Россией. Однако, как отметил глава МИД России Сергей Лавров, в свете событий последних лет, когда Швейцария поддержала санкции против России, такое предложение вряд ли будет рассмотрено в числе первоочередных. «В МИД Швейцарии заявили, что могут предоставить США и России свободную площадку для переговоров, подчёркивая свой традиционный статус нейтральной страны. Однако после 2022 года Москва не раз отмечала, что швейцарская сторона отказалась от своих традиций и явно приняла сторону западных стран при оценке российско-украинского конфликта», — пишут argumenti.ru. Несмотря на свой статус нейтральной страны, Швейцария применила экономические санкции в отношении России. В частности, в швейцарских банках были заморожены активы российских граждан на сумму почти в девять миллиардов долларов. Эти действия ставят под вопрос возможность Швейцарии выступать в роли непредвзятого посредника. Кроме тогор, издание отмечает, что Швейцария активно стремится укрепить связи с международными организациями, что проявляется в ее участии в проекте «Военная мобильность», инициированном руководителями Евросоюза. Этот проект направлен на облегчение перемещения вооруженных сил и военной техники между странами Европы. Также недавно президент страны предложила повторно рассмотреть вопрос о запрете на реэкспорт вооружений, произведенных в Швейцарии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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