В МИД России разоблачили поддельное интервью Захаровой о Токаеве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В МИД назвали грубой подделкой видео с Захаровой, комментирующей встречи Токаева
В МИД назвали грубой подделкой видео с Захаровой, комментирующей встречи Токаева Фото:

Министерство иностранных дел РФ опровергло подлинность видеозаписи, распространяемой в казахстанских онлайн-сообществах, где официальный представитель МИД Мария Захарова якобы комментирует встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Видео оказалось дипфейком, созданным с использованием нейросетей.

«В казахстанских онлайн-сообществах распространяется дипфейк с использованием кадров интервью официального представителя МИД России», — говорится в telegram-канале МИД РФ. В сообщении указано, что на подлинное видео были наложены сгенерированные нейросетью мимика и аудиодорожка, имитирующая голос М.В. Захаровой.

По данным министерства, целью дипфейка является попытка «вбить клин» между Россией и Казахстаном, спровоцировав негативную реакцию аудитории. МИД РФ указал, что ни одно слово в поддельном видео не соответствует правде, и предоставил видеосравнение с оригинальным интервью Захаровой на ПМЭФ-2025 для подтверждения фальсификации.

Ведомство связывает подобные провокации с действиями украинских спецслужб, в частности Центра информационно-психологических операций. МИД РФ призвал проверять информацию в соцсетях и доверять только официальным источникам, отметив, что это не первый случай подобных вбросов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство иностранных дел РФ опровергло подлинность видеозаписи, распространяемой в казахстанских онлайн-сообществах, где официальный представитель МИД Мария Захарова якобы комментирует встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Видео оказалось дипфейком, созданным с использованием нейросетей. «В казахстанских онлайн-сообществах распространяется дипфейк с использованием кадров интервью официального представителя МИД России», — говорится в telegram-канале МИД РФ. В сообщении указано, что на подлинное видео были наложены сгенерированные нейросетью мимика и аудиодорожка, имитирующая голос М.В. Захаровой. По данным министерства, целью дипфейка является попытка «вбить клин» между Россией и Казахстаном, спровоцировав негативную реакцию аудитории. МИД РФ указал, что ни одно слово в поддельном видео не соответствует правде, и предоставил видеосравнение с оригинальным интервью Захаровой на ПМЭФ-2025 для подтверждения фальсификации. Ведомство связывает подобные провокации с действиями украинских спецслужб, в частности Центра информационно-психологических операций. МИД РФ призвал проверять информацию в соцсетях и доверять только официальным источникам, отметив, что это не первый случай подобных вбросов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...