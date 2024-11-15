Языки пламени были видны издалека (архивное фото)
В районе промышленного порта «Усолка» в Соликамске (Пермский край) произошел сильный пожар. Об это рассказали очевидцы.
«В районе промпорта „Усолка“ рядом с базой „ЛУКОЙЛа“. Что-то очень сильно горит», — сообщили подписчики telegram-канала «Слуховой анализатор.»
В ГУ МЧС России по региону объяснили URA.RU, что пожар вспыхнул по улице Железнодорожной. На площади в 500 квадратных метров загорелись отходы лесопиления. В тушении приняли участие шесть единиц техники и 22 спасателя. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
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