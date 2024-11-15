15 ноября 2024

Очевидцы сообщили о сильном пожаре в районе порта «Усолка» в Соликамске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Языки пламени были видны издалека (архивное фото)
Языки пламени были видны издалека (архивное фото) Фото:

В районе промышленного порта «Усолка» в Соликамске (Пермский край) произошел сильный пожар. Об это рассказали очевидцы.

«В районе промпорта „Усолка“ рядом с базой „ЛУКОЙЛа“. Что-то очень сильно горит», — сообщили подписчики telegram-канала «Слуховой анализатор.»

В ГУ МЧС России по региону объяснили URA.RU, что пожар вспыхнул по улице Железнодорожной. На площади в 500 квадратных метров загорелись отходы лесопиления. В тушении приняли участие шесть единиц техники и 22 спасателя. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

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В районе промышленного порта «Усолка» в Соликамске (Пермский край) произошел сильный пожар. Об это рассказали очевидцы. «В районе промпорта „Усолка“ рядом с базой „ЛУКОЙЛа“. Что-то очень сильно горит», — сообщили подписчики telegram-канала «Слуховой анализатор.» В ГУ МЧС России по региону объяснили URA.RU, что пожар вспыхнул по улице Железнодорожной. На площади в 500 квадратных метров загорелись отходы лесопиления. В тушении приняли участие шесть единиц техники и 22 спасателя. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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