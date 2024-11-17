Служба безопасности Трампа искала жучки в футбольном мяче от Путина

Вашингтон проверил наличие специального прослушивающего устройства в футбольном мяче, который президент РФ Владимир Путин подарил Дональду Трампу. Такой презент российский глава сделал в 2018 году, когда проходила совместная пресс-конференция лидеров в Хельсинки.
«Не первый год на тот момент уже работали с американцами. И знали, что так и будет», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя проверку Секретной службы США программе «Москва. Кремль. Путин».
Секретная служба США внимательно проверила футбольный мяч, который Путин подарил Трампу. Считалось, что в подарок могут быть спрятаны «жучки».
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