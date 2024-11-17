Члены Общественной палаты ХМАО заблокировали назначение главы аппарата

Несколько членов Общественной палаты ХМАО дискредитировали назначение Елены Миллер на должность руководителя аппарата. По словам источника URA.RU, это можно воспринимать, как попытку ослабить позицию председателя ОП Алсу Магановой, срок полномочий которой истекает в следующем году.
«Совет палаты рекомендовал Миллер на второй срок, однако во время голосования двое членов совета выступили против. В итоге с Миллер договор не продлили. На данный момент врио аппарата является Юлия Тихонова», — сообщил источник.
Собеседник агентства добавил, что Миллер является креатурой Магановой. «Можно считать, что срыв назначения Миллер — это попытка ослабить положение Магановой как председателя. Однако за время работы Маганова успела себя хорошо зарекомендовать, поэтому пока непонятно, кто в итоге останется в новом составе ОП, ведь зачинщики также рискуют своими должностями», — заключил источник. Получить комментарий Магановой не удалось, она не ответила на звонок URA.RU.
Ранее, во время выборов президента, отличился Центр общественного наблюдения ХМАО. Он получил высокую оценку в Общественной палате РФ.
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