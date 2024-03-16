Центр общественного наблюдения за выборами президента в ХМАО высоко оценили на федеральном уровне

Общественная палата РФ отметила работу Центра общественного наблюдения в ХМАО

16 марта 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

В Общественной палате РФ высоко оценили работу Центра общественного наблюдения за выборами президента Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Работу Центра общественного наблюдения за выборами президента в ХМАО высоко оценили в Общественной палате РФ. Об этом рассказала руководитель Штаба Алсу Маганова, передает журналист URA.RU. «Сегодня состоялась прямое включение с нашими коллегами, ситуационным центром Общественной палаты Российской Федерации, где мы рассказали о нашем опыте работы Центра общественного наблюдения. [Он] был отмечен на федеральном уровне», — рассказала Алсу Маганова. Она также отметила, что провокации, происходившие в первый день выборов (попытка поджога избирательной урны к Когалыме — прим. URA.RU), не повлияли на процесс. «Запугать нас невозможно, потому наш корпус готов был к проведению общественного наблюдения, наши граждане действительно ждали [выборов]. И все беспрецедентные акции, которые проходили в первый день голосования ни в коем случае не внесли раздор или смятение среди нашего населения», — сказала Алсу Маганова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работу Центра общественного наблюдения за выборами президента в ХМАО высоко оценили в Общественной палате РФ. Об этом рассказала руководитель Штаба Алсу Маганова, передает журналист URA.RU. «Сегодня состоялась прямое включение с нашими коллегами, ситуационным центром Общественной палаты Российской Федерации, где мы рассказали о нашем опыте работы Центра общественного наблюдения. [Он] был отмечен на федеральном уровне», — рассказала Алсу Маганова. Она также отметила, что провокации, происходившие в первый день выборов (попытка поджога избирательной урны к Когалыме — прим. URA.RU), не повлияли на процесс. «Запугать нас невозможно, потому наш корпус готов был к проведению общественного наблюдения, наши граждане действительно ждали [выборов]. И все беспрецедентные акции, которые проходили в первый день голосования ни в коем случае не внесли раздор или смятение среди нашего населения», — сказала Алсу Маганова.