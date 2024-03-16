Центр общественного наблюдения за выборами президента в ХМАО высоко оценили на федеральном уровне

Общественная палата РФ отметила работу Центра общественного наблюдения в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр общественного наблюдения. Екатеринбург, центр общественного наблюдения, цон, выборы 2024
В Общественной палате РФ высоко оценили работу Центра общественного наблюдения за выборами президента Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Работу Центра общественного наблюдения за выборами президента в ХМАО высоко оценили в Общественной палате РФ. Об этом рассказала руководитель Штаба Алсу Маганова, передает журналист URA.RU.

«Сегодня состоялась прямое включение с нашими коллегами, ситуационным центром Общественной палаты Российской Федерации, где мы рассказали о нашем опыте работы Центра общественного наблюдения. [Он] был отмечен на федеральном уровне», — рассказала Алсу Маганова.

Она также отметила, что провокации, происходившие в первый день выборов (попытка поджога избирательной урны к Когалыме — прим. URA.RU), не повлияли на процесс. «Запугать нас невозможно, потому наш корпус готов был к проведению общественного наблюдения, наши граждане действительно ждали [выборов]. И все беспрецедентные акции, которые проходили в первый день голосования ни в коем случае не внесли раздор или смятение среди нашего населения», — сказала Алсу Маганова.

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Работу Центра общественного наблюдения за выборами президента в ХМАО высоко оценили в Общественной палате РФ. Об этом рассказала руководитель Штаба Алсу Маганова, передает журналист URA.RU. «Сегодня состоялась прямое включение с нашими коллегами, ситуационным центром Общественной палаты Российской Федерации, где мы рассказали о нашем опыте работы Центра общественного наблюдения. [Он] был отмечен на федеральном уровне», — рассказала Алсу Маганова. Она также отметила, что провокации, происходившие в первый день выборов (попытка поджога избирательной урны к Когалыме — прим. URA.RU), не повлияли на процесс. «Запугать нас невозможно, потому наш корпус готов был к проведению общественного наблюдения, наши граждане действительно ждали [выборов]. И все беспрецедентные акции, которые проходили в первый день голосования ни в коем случае не внесли раздор или смятение среди нашего населения», — сказала Алсу Маганова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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