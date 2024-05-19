В ХМАО суд отказал чиновнику в пересмотре приговора из-за избиения жены

Начальник отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций управления Росреестра по ХМАО Константин Рошко не смог оспорить апелляцию в суде по делу об избиении бывшей супруги. Об этом сообщается в картотеке суда.
«Постановление судьи Ханты-Мансийского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 25 марта 2024 года, вынесенное по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Рошко К.С., оставить без изменения. Доводы жалобы Рошко К.С. оставить без удовлетворения», — сообщается в картотеке.
Ранее URA.RU писало, что суд приговорил Константина Рошко к штрафу в 10 000 рублей за избиение экс-супруги. Осужденный и его адвокат, выстраивая линию защиты, говорили о том, что бывшая жена Рошко якобы сама получила увечье при падении.
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