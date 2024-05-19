19 мая 2024
18 мая 2024

В ХМАО суд отказал чиновнику в пересмотре приговора из-за избиения жены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО чиновник понес наказание за избиение бывшей супруги
В ХМАО чиновник понес наказание за избиение бывшей супруги Фото:

Начальник отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций управления Росреестра по ХМАО Константин Рошко не смог оспорить апелляцию в суде по делу об избиении бывшей супруги. Об этом сообщается в картотеке суда.

«Постановление судьи Ханты-Мансийского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 25 марта 2024 года, вынесенное по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Рошко К.С., оставить без изменения. Доводы жалобы Рошко К.С. оставить без удовлетворения», — сообщается в картотеке.

Ранее URA.RU писало, что суд приговорил Константина Рошко к штрафу в 10 000 рублей за избиение экс-супруги. Осужденный и его адвокат, выстраивая линию защиты, говорили о том, что бывшая жена Рошко якобы сама получила увечье при падении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций управления Росреестра по ХМАО Константин Рошко не смог оспорить апелляцию в суде по делу об избиении бывшей супруги. Об этом сообщается в картотеке суда. «Постановление судьи Ханты-Мансийского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 25 марта 2024 года, вынесенное по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Рошко К.С., оставить без изменения. Доводы жалобы Рошко К.С. оставить без удовлетворения», — сообщается в картотеке. Ранее URA.RU писало, что суд приговорил Константина Рошко к штрафу в 10 000 рублей за избиение экс-супруги. Осужденный и его адвокат, выстраивая линию защиты, говорили о том, что бывшая жена Рошко якобы сама получила увечье при падении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...