Альфонс из ХМАО проиграл шесть миллионов рублей в казино и получил срок

Житель ХМАО получил срок за то, что обманывал девушку и проигрывал ее деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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Альфонс из ХМАО занимал деньги у девушки и проигрывал их в казино
Альфонс из ХМАО занимал деньги у девушки и проигрывал их в казино Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) суд вынес приговор 28-летнему местному жителю за мошенничество в крупном размере. Мужчина познакомился с 21-летней девушкой в соцсетях и в течение двух лет занимал у нее крупные суммы денег, обещая вернуть, и проигрывал их в казино.

«В Нефтеюганске 28-летний мужчина обманом получил у девушки более 6,6 миллиона рублей, которые проиграл в онлайн-казино. Суд признал его виновным в мошенничестве и назначил пять лет условно с испытательным сроком четыре года, обязав возместить ущерб», — сообщила полиция ХМАО в телеграм-канале.

Суд признал его виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Также осужденный обязан возместить нанесенный ущерб.

Ранее URA.RU писало, что Верховный Суд рассмотрел спор жителей ХМАО о займе криптовалюты. Югорчанин хотел вернуть 300 тысяч долларов США, которые, по его словам, в виде криптовалюты дал взаймы знакомому.

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В Нефтеюганске (ХМАО) суд вынес приговор 28-летнему местному жителю за мошенничество в крупном размере. Мужчина познакомился с 21-летней девушкой в соцсетях и в течение двух лет занимал у нее крупные суммы денег, обещая вернуть, и проигрывал их в казино. «В Нефтеюганске 28-летний мужчина обманом получил у девушки более 6,6 миллиона рублей, которые проиграл в онлайн-казино. Суд признал его виновным в мошенничестве и назначил пять лет условно с испытательным сроком четыре года, обязав возместить ущерб», — сообщила полиция ХМАО в телеграм-канале. Суд признал его виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Также осужденный обязан возместить нанесенный ущерб. Ранее URA.RU писало, что Верховный Суд рассмотрел спор жителей ХМАО о займе криптовалюты. Югорчанин хотел вернуть 300 тысяч долларов США, которые, по его словам, в виде криптовалюты дал взаймы знакомому.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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