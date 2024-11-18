Альфонс из ХМАО проиграл шесть миллионов рублей в казино и получил срок

В Нефтеюганске (ХМАО) суд вынес приговор 28-летнему местному жителю за мошенничество в крупном размере. Мужчина познакомился с 21-летней девушкой в соцсетях и в течение двух лет занимал у нее крупные суммы денег, обещая вернуть, и проигрывал их в казино.
«В Нефтеюганске 28-летний мужчина обманом получил у девушки более 6,6 миллиона рублей, которые проиграл в онлайн-казино. Суд признал его виновным в мошенничестве и назначил пять лет условно с испытательным сроком четыре года, обязав возместить ущерб», — сообщила полиция ХМАО в телеграм-канале.
Суд признал его виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Также осужденный обязан возместить нанесенный ущерб.
Ранее URA.RU писало, что Верховный Суд рассмотрел спор жителей ХМАО о займе криптовалюты. Югорчанин хотел вернуть 300 тысяч долларов США, которые, по его словам, в виде криптовалюты дал взаймы знакомому.
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