В ХМАО бизнесмен без лицензии перевозил людей через Обь

В поселке Приобье (ХМАО) местный житель без лицензии осуществлял деятельность речного такси. Югорчанин за деньги перевозил людей через Обь на собственном маломерном судне. О telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры сообщается, что нарушителя привлекли к ответственности.
«42-летний житель пгт. Приобье, не имея лицензии на данный вид деятельности, за денежное вознаграждение оказывал услуги по перевозке пассажиров на принадлежащем ему маломерном судне по акватории р. Обь до пос. Октябрьский. Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете предпринимательской деятельности до получения соответствующей лицензии. Суд полностью удовлетворил требования прокурора, а исполнение решения находится на контроле надзорного органа.
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