Верховный суд отказал в иске жителю ХМАО, одолжившему криптовалюту знакомому

Верховный Суд рассмотрел спор жителей ХМАО о займе криптовалюты. Высшая судебная инстанция посчитала, что Сургутский суд вынес правильное решение — отказал истцу в удовлетворении требований. Югорчанин хотел вернуть 300 тысяч долларов США, которые, по его словам, в виде криптовалюты дал взаймы знакомому.
«Верховный суд РФ поддержал решение Сургутского городского суда в споре о займе криптовалюты. В сентябре 2021 года истец предоставил ответчику займ в размере 313 174,60 долларов США посредством перевода на его электронный кошелек в виде криптовалюты USDT (Tether), но обязательства по возврату денежных средств ответчиком не были исполнены. Сургутский городской суд отказал истцу в удовлетворении его исковых требований», — сообщил telegram-канал судов Югры.
Житель ХМАО пытался доказать перевод средств перепиской в мессенджерах, перечислениями со своего электронного кошелька. Ответчик сказал в суде, что не брал взаймы, отрицал получение денег и то, что электронный кошелек, на который переводились средства, принадлежит ему. Истец не смог доказать обратное.
Апелляционный и седьмой кассационный суды отменили решение судей в Сургуте и постановили выплатить долг. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ не согласилась, усмотрев в решении апелляции и кассации нарушения правовых норм. В июле 2024 года суд ХМАО пересмотрел дело и разрешил спор в соответствии с требованиями закона, подтвердив правильность первоначального решения сургутского суда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!