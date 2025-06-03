В ХМАО придут дожди и грозы

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ХМАО накроют дожди и грозы
ХМАО накроют дожди и грозы Фото:

В ближайшие дни на территорию Югры придут дожди с грозами и порывистым ветром. Об этом сообщил Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«4 июня в округе переменная облачность, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. В отдельных районах возможны грозы, ночью — туман. Ветер юго-восточный до 13 м/с, при грозе — порывы до 19 м/с. Днем воздух прогреется до 27 — 32 °С, в отдельных местах — до 18-23 °С», — уточнили в окружном гидрометцентре.

5 июня кратковременные дожди и грозы охватят большую часть региона. Ветер сменит направление с юго-восточного на северо-западный, с порывами до 19 м/с. Температура днем будет колебаться от +8 °С на западе до +30 °С на востоке. 6 июня характер погоды существенно не изменится — сохранятся дожди, местами грозы и сильный ветер.

Ранее URA.RU сообщало об аномальной жаре в ХМАО. После майского снега температура воздуха в регионе поднялась до 30 градусов.

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В ближайшие дни на территорию Югры придут дожди с грозами и порывистым ветром. Об этом сообщил Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «4 июня в округе переменная облачность, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. В отдельных районах возможны грозы, ночью — туман. Ветер юго-восточный до 13 м/с, при грозе — порывы до 19 м/с. Днем воздух прогреется до 27 — 32 °С, в отдельных местах — до 18-23 °С», — уточнили в окружном гидрометцентре. 5 июня кратковременные дожди и грозы охватят большую часть региона. Ветер сменит направление с юго-восточного на северо-западный, с порывами до 19 м/с. Температура днем будет колебаться от +8 °С на западе до +30 °С на востоке. 6 июня характер погоды существенно не изменится — сохранятся дожди, местами грозы и сильный ветер. Ранее URA.RU сообщало об аномальной жаре в ХМАО. После майского снега температура воздуха в регионе поднялась до 30 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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