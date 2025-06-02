02 июня 2025

Свидетели по делу экс-главы PR-кошелька властей ХМАО дали показания в ее пользу

© Служба новостей «URA.RU»
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В суде ХМАО выступили свидетели по делу экс-главы Открытого региона Оксаны Макеевой
В суде ХМАО выступили свидетели по делу экс-главы Открытого региона Оксаны Макеевой Фото:

В Ханты-Мансийском районном выступили свидетели по делу экс-главы Открытого региона Оксаны Макеевой, обвиняемой в растрате и присвоении денег при организации предвыборной викторины. Они дали показания и заявили, что суммы, выделенные на проведение мероприятия, тратились по назначению.

«Вы подтверждаете, что писали данный документ — сведения о том, что получили денежное вознаграждении за участие в данной викторине?» — спросил адвокат Александр Гусельников у свидетеля, который был одним из организаторов викторины в Пыть-Яхе. Свидетель Ирина Губанова, на тот момент занимавшая пост замдиректора по административно-хозяйственной части МБУ «Современник», подтвердила сведения.

Другой свидетель, Наталья Веснина (учитель-логопед прогимназии «Созвездие»), которая тоже участвовала в проведении викторины на одном из избирательных участков, также заявила, что получила вознаграждение за проведение мероприятия. Также свидетели заявили, что деньги организаторов в том числе направлялись на закупку подарков для югорчан-участников викторины и на рекламную атрибутику. По мнению адвоката и подсудимой, это разбивает доводы гособвинения о том, что Макеева присвоила и растратила деньги, выделенные на проведение викторины.

«Деньги на проведение масштабных мероприятий „Открытый регион“ получал от спонсоров. Подрядчики выплачивали деньги приемщикам анкет в качестве вознаграждения за работу, которую они реально проводили», — прокомментировала журналисту URA.RU показания свидетелей Оксана Макеева.

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В Ханты-Мансийском районном выступили свидетели по делу экс-главы Открытого региона Оксаны Макеевой, обвиняемой в растрате и присвоении денег при организации предвыборной викторины. Они дали показания и заявили, что суммы, выделенные на проведение мероприятия, тратились по назначению. «Вы подтверждаете, что писали данный документ — сведения о том, что получили денежное вознаграждении за участие в данной викторине?» — спросил адвокат Александр Гусельников у свидетеля, который был одним из организаторов викторины в Пыть-Яхе. Свидетель Ирина Губанова, на тот момент занимавшая пост замдиректора по административно-хозяйственной части МБУ «Современник», подтвердила сведения. Другой свидетель, Наталья Веснина (учитель-логопед прогимназии «Созвездие»), которая тоже участвовала в проведении викторины на одном из избирательных участков, также заявила, что получила вознаграждение за проведение мероприятия. Также свидетели заявили, что деньги организаторов в том числе направлялись на закупку подарков для югорчан-участников викторины и на рекламную атрибутику. По мнению адвоката и подсудимой, это разбивает доводы гособвинения о том, что Макеева присвоила и растратила деньги, выделенные на проведение викторины. «Деньги на проведение масштабных мероприятий „Открытый регион“ получал от спонсоров. Подрядчики выплачивали деньги приемщикам анкет в качестве вознаграждения за работу, которую они реально проводили», — прокомментировала журналисту URA.RU показания свидетелей Оксана Макеева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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