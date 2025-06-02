02 июня 2025

Губернатор ХМАО вручил ключи от автомобилей ветеранам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ключи от новых машин получили 12 ветеранов боевых действий из Сургута
Ключи от новых машин получили 12 ветеранов боевых действий из Сургута Фото:

В Сургуте (ХМАО) 12 участников боевых действий, включая ветеранов специальной военной операции, получили автомобили с ручным управлением, приобретенные по государственным сертификатам. Ключи от машин им лично вручил губернатор Югры Руслан Кухарук, о чем он сообщил в своем telegram-канале.

«В Сургуте 12 приобретенных по сертификату автомобилей с ручным управлением для людей с инвалидностью сегодня передали ветеранам боевых действий, в том числе участникам специальной военной операции. Познакомился с нашими героями, обсудили существующие меры поддержки и возможности реабилитации, адаптации к мирной жизни», — отметил губернатор.

Машины передали людям с инвалидностью, вернувшимся с фронта.  Еще пять человек получат автомобили до конца года.

Глава региона напомнил, что в ХМАО бойцам предоставляют широкий перечень льгот и привилегий. Они могут пройти обучение в рамках программы «СВОй бизнес», получить дополнительное образование, а также воспользоваться субсидией до двух миллионов рублей на открытие собственного дела. Система мер поддержки в регионе постоянно дополняется — ее адаптируют под реальные потребности военнослужащих и их семей.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО введут новые льготы для участников СВО. При расчете права на получение жилья по соцнайму не будут учитывать доходы самих бойцов и членов их семей.

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В Сургуте (ХМАО) 12 участников боевых действий, включая ветеранов специальной военной операции, получили автомобили с ручным управлением, приобретенные по государственным сертификатам. Ключи от машин им лично вручил губернатор Югры Руслан Кухарук, о чем он сообщил в своем telegram-канале. «В Сургуте 12 приобретенных по сертификату автомобилей с ручным управлением для людей с инвалидностью сегодня передали ветеранам боевых действий, в том числе участникам специальной военной операции. Познакомился с нашими героями, обсудили существующие меры поддержки и возможности реабилитации, адаптации к мирной жизни», — отметил губернатор. Машины передали людям с инвалидностью, вернувшимся с фронта.  Еще пять человек получат автомобили до конца года. Глава региона напомнил, что в ХМАО бойцам предоставляют широкий перечень льгот и привилегий. Они могут пройти обучение в рамках программы «СВОй бизнес», получить дополнительное образование, а также воспользоваться субсидией до двух миллионов рублей на открытие собственного дела. Система мер поддержки в регионе постоянно дополняется — ее адаптируют под реальные потребности военнослужащих и их семей. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО введут новые льготы для участников СВО. При расчете права на получение жилья по соцнайму не будут учитывать доходы самих бойцов и членов их семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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