Губернатор ХМАО вручил ключи от автомобилей ветеранам СВО

В Сургуте (ХМАО) 12 участников боевых действий, включая ветеранов специальной военной операции, получили автомобили с ручным управлением, приобретенные по государственным сертификатам. Ключи от машин им лично вручил губернатор Югры Руслан Кухарук, о чем он сообщил в своем telegram-канале.
«В Сургуте 12 приобретенных по сертификату автомобилей с ручным управлением для людей с инвалидностью сегодня передали ветеранам боевых действий, в том числе участникам специальной военной операции. Познакомился с нашими героями, обсудили существующие меры поддержки и возможности реабилитации, адаптации к мирной жизни», — отметил губернатор.
Машины передали людям с инвалидностью, вернувшимся с фронта. Еще пять человек получат автомобили до конца года.
Глава региона напомнил, что в ХМАО бойцам предоставляют широкий перечень льгот и привилегий. Они могут пройти обучение в рамках программы «СВОй бизнес», получить дополнительное образование, а также воспользоваться субсидией до двух миллионов рублей на открытие собственного дела. Система мер поддержки в регионе постоянно дополняется — ее адаптируют под реальные потребности военнослужащих и их семей.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО введут новые льготы для участников СВО. При расчете права на получение жилья по соцнайму не будут учитывать доходы самих бойцов и членов их семей.
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