02 июня 2025

Набережной Ханты-Мансийска присвоено имя известного художника Югры

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Теперь набережная Ханты-Мансийска носит имя художника Райшева
Теперь набережная Ханты-Мансийска носит имя художника Райшева Фото:

В ХМАО увековечено имя знаменитого югорского художника Геннадия Райшева. Его имя присвоено набережной Ханты-Мансийска. ОБ этом власти окружной столицы сообщили в соцсети.

«Набережной города присвоено имя легендарного художника Югры. Геннадий Райшев, известный своими уникальными произведениями, оставил значительный след в искусстве округа», — сообщается telegram-канале мэрии окружной столицы 2 июня.

Инициаторами выступили представители творческого сообщества и жители округа. Их поддержал и губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Геннадий Райшев известен не только в округе, но и на российском и международном уровнях.

Ранее в Ханты-Мансийске уже присваивали имена известных югорчан объектам городской инфраструктуры. Так в микрорайоне «Иртыш» три улицы получили названия в честь поэта Андрея Тарханова, журналиста и краеведа Новомира Патрикеева, а также художника Владимира Гаврилова.

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В ХМАО увековечено имя знаменитого югорского художника Геннадия Райшева. Его имя присвоено набережной Ханты-Мансийска. ОБ этом власти окружной столицы сообщили в соцсети. «Набережной города присвоено имя легендарного художника Югры. Геннадий Райшев, известный своими уникальными произведениями, оставил значительный след в искусстве округа», — сообщается telegram-канале мэрии окружной столицы 2 июня. Инициаторами выступили представители творческого сообщества и жители округа. Их поддержал и губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Геннадий Райшев известен не только в округе, но и на российском и международном уровнях. Ранее в Ханты-Мансийске уже присваивали имена известных югорчан объектам городской инфраструктуры. Так в микрорайоне «Иртыш» три улицы получили названия в честь поэта Андрея Тарханова, журналиста и краеведа Новомира Патрикеева, а также художника Владимира Гаврилова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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