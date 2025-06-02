Набережной Ханты-Мансийска присвоено имя известного художника Югры

В ХМАО увековечено имя знаменитого югорского художника Геннадия Райшева. Его имя присвоено набережной Ханты-Мансийска. ОБ этом власти окружной столицы сообщили в соцсети.
«Набережной города присвоено имя легендарного художника Югры. Геннадий Райшев, известный своими уникальными произведениями, оставил значительный след в искусстве округа», — сообщается telegram-канале мэрии окружной столицы 2 июня.
Инициаторами выступили представители творческого сообщества и жители округа. Их поддержал и губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Геннадий Райшев известен не только в округе, но и на российском и международном уровнях.
Ранее в Ханты-Мансийске уже присваивали имена известных югорчан объектам городской инфраструктуры. Так в микрорайоне «Иртыш» три улицы получили названия в честь поэта Андрея Тарханова, журналиста и краеведа Новомира Патрикеева, а также художника Владимира Гаврилова.
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