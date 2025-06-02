В Нефтеюганске (ХМАО) сильный ветер сорвал забор из профлиста и обрушил его на припаркованные рядом автомобили. ЧП произошло в 17 микрорайоне. Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Медвежий Нефтеюганск».
«В Нефтеюганске в 17 микрорайоне летает забор по машинам», — говорится в подписи к ролику. На кадрах видно, как ветер поднимает лист металла в воздух и бросает его на капоты и крыши стоящих рядом машин.
Один из прохожих едва успевает отскочить, спасаясь от удара. Порыв ветра настолько силен, что забор ведет себя как лист бумаги — он не просто падает, а летит по воздуху, переворачиваясь и изгибаясь.
Ранее МЧС Югры предупреждало жителей округа о сильном ветре 3 июня. «Ветер ночью 5–10 м/с, днем 7–12 м/с, местами порывы 15–18 м/с», — сообщается на сайте регионального управления ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в ночь с 23 на 24 мая в Когалыме (ХМАО) из-за мощного шквалистого ветра были повреждены фасады зданий, повалены деревья. Также зафиксированы повреждения автомобилей и малых архитектурных форм.
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