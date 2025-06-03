«Шаурма у Нурика»: в думе ХМАО ополчились на ларек возле мурала, посвященного ветерану

Депутат думы ХМАО Владимир Зиновьев обнаружил в городе киоск «Шаурма у Нурика» на фоне мурала, посвященного покойному ветерану Великой Отечественной войны Павлу Мерзлякову. Он сообщил URA.RU, что к нему обратились возмущенные таким соседством жители. Лидер югорской «Партии пенсионеров» считает, что киоск не только уродует Нижневартовск, но оскорбляет горожан, особенно в год 80-летия Победы.
«Ко мне обращаются жители Нижневартовска. Они возмущены таким соседством. Ларек прямо в центре города, он расположен прямо под муралом. В юбилейный год Победы это просто недопустимо», — уточнил парламентарий. Сами жители, по словам депутата, бомбардируют его жалобами и говорят, что ларек не работает, а им вообще не нравится такое соседство.
В мэрии URA.RU пояснили, что «Нурик» расположился на придомовой территории, а «жители проголосовали за выдачу разрешения предпринимателю» (при этом, две конкурирующие управляющие компании в этом районе внезапно проявили невиданное единодушие — прим. ред.).
«Нестационарный торговый объект расположен на земельном участке, являющимся придомовой территорией многоквартирных домов 81 по улице Мира, 2 и 4а по улице Пермской. Собственники помещений этих домов 12 марта 2020 года приняли решение о передаче части земельного участка индивидуальному предпринимателю в пользование под размещение НТО.
Должностные лица администрации города выясняют обстоятельства, изложенные в информации из социальной сети. По результатам мероприятий будет дана оценка и приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — прокомментировали в пресс-службе администрации.
В марте 2025 депутаты думы ХМАО во время заседания комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательства заявили о засилье ларьков, уродующих облик Нижневартовска. Самым ярым критиком позиции местных властей выступил депутат Владислав Фоменко, заявивший, что такого беспорядка, как в городе, нет ни в одном другом муниципалитете Югры. После этого в городе ввели новые правила размещения НТО, но они еще не вступили в силу.
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