В Сургуте (ХМАО) временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах из-за велопарада 7 июня 2025 года. Перекроют улицу Энгельса и Югорский тракт, сообщила администрация города в официальном telegram-канале.
«В связи с проведением физкультурно-спортивного мероприятия „Сургутский велопарад 2025“ 7 июня будет произведено перекрытие движения автотранспорта. С 07:30 до 15:30 будет перекрыта автомобильная дорога по улице Энгельса (от Югорского тракта до Ледового дворца спорта) на перекрестке с Югорским трактом — подъездов к парковке Ледового дворца спорта. С 09:30 до 11:30 — автодорога по Югорскому тракту на участке от перекрестка с улицей Энгельса до перекрестка с улицей Югорской», — говорится в сообщении администрации города.
На время проведения велопарада изменится схема движения городских маршрутных автобусов. Автобус №22 при движении от ТРЦ «Сити Молл» будет следовать по улице Никольской и Дзержинского, далее по маршруту. Маршрут №61 будет объезжать перекрытые участки через улицы Никольскую и Республики, а также изменит начальные и конечные остановки. Автобус №77 также изменит свой путь, проходя по улицам Энергетиков, Энгельса, Республики, Никольской и Югорскому тракту с дополнительными остановками.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на время празднования Курбан Байрама перекроют несколько автодорог. Утром 6 июня будут перекрыты улица Никольская, от перекрестка с улицей Сергей Безверхова до перекрестка с проспектом Набережным.
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