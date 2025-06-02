В Нижневартовске на треть увеличили расходы на детский отдых

В Нижневартовске (ХМАО) расходы на финансирование детского отдыха летом выросли до 277 миллионов рублей. Это на 85 миллионов рублей больше, чем годом ранее.
«Плановое финансирование оздоровительной кампании — 277 171,32 миллионов рублей. В сравнении с показателями 2024 года оно увеличено на 30,79% или на 85 345,00 тысяч рублей», — следует из информационной справки администрации Нижневартовска.
Из этих средств 77 миллионов рублей на детский отдых тратит городской бюджет, остальные средства — транш из региональной казны. Город израсходует на покупку путевок 3,5 миллиона рублей, а округ — 152 миллиона рублей. Значительная статья расходов идет на организацию питания в лагерях дневного пребывания и палаточных лагерях. Из окружного бюджета на это потратят 46,5 миллионов рублей, город добавит еще 15, 5 миллионов рублей.
Также деньги пойдут на развлечение детей на летних каникулах в подростковых клубах и во дворах. В эту же «смету» заложены средства на трудоустройство подростков.
Ранее URA.RU сообщало, что в летние лагеря за пределами Югры направятся около 1800 детей из Сургута. В самом городе будет отдыхать еще более восьми тысяч детей.
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