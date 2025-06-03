Швейцария ввела санкции против нефтяной компании из ХМАО

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«Сургутнефтегаз» попал под санкции Швейцарии
«Сургутнефтегаз» попал под санкции Швейцарии Фото:

Швейцария включила нефтяную компанию «Сургутнефтегаз» из ХМАО в обновленный санкционный список. Об этом сообщается в официальном бюллетене Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии.

«Согласно реестру SECO, в санкционный список по состоянию внесены десятки новых российских компаний и физических лиц, связанных с энергетическим и военным секторами. ПАО „Сургутнефтегаз“ вовлечено в экономический сектор, предоставляющий значительный источник дохода Правительству Российской Федерации», — говорится в пояснении к решению SECO.

Согласно новым ограничениям, швейцарским компаниям теперь запрещено вести любые финансовые дела с «Сургутнефтегазом» и предоставлять ему ресурсы. Активы предприятия в Швейцарии замораживаются. Санкции согласованы с Европейским союзом, с которым Швейцария действует совместно.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» включили в санкционные списки ЕС. А бывшая «дочка» нефтяной компании — АО «Сургутинвестнефть» — попала под санкции Великобритании и США

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Швейцария включила нефтяную компанию «Сургутнефтегаз» из ХМАО в обновленный санкционный список. Об этом сообщается в официальном бюллетене Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии. «Согласно реестру SECO, в санкционный список по состоянию внесены десятки новых российских компаний и физических лиц, связанных с энергетическим и военным секторами. ПАО „Сургутнефтегаз“ вовлечено в экономический сектор, предоставляющий значительный источник дохода Правительству Российской Федерации», — говорится в пояснении к решению SECO. Согласно новым ограничениям, швейцарским компаниям теперь запрещено вести любые финансовые дела с «Сургутнефтегазом» и предоставлять ему ресурсы. Активы предприятия в Швейцарии замораживаются. Санкции согласованы с Европейским союзом, с которым Швейцария действует совместно. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» включили в санкционные списки ЕС. А бывшая «дочка» нефтяной компании — АО «Сургутинвестнефть» — попала под санкции Великобритании и США
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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