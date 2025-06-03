Швейцария ввела санкции против нефтяной компании из ХМАО

Швейцария включила нефтяную компанию «Сургутнефтегаз» из ХМАО в обновленный санкционный список. Об этом сообщается в официальном бюллетене Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии.
«Согласно реестру SECO, в санкционный список по состоянию внесены десятки новых российских компаний и физических лиц, связанных с энергетическим и военным секторами. ПАО „Сургутнефтегаз“ вовлечено в экономический сектор, предоставляющий значительный источник дохода Правительству Российской Федерации», — говорится в пояснении к решению SECO.
Согласно новым ограничениям, швейцарским компаниям теперь запрещено вести любые финансовые дела с «Сургутнефтегазом» и предоставлять ему ресурсы. Активы предприятия в Швейцарии замораживаются. Санкции согласованы с Европейским союзом, с которым Швейцария действует совместно.
Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» включили в санкционные списки ЕС. А бывшая «дочка» нефтяной компании — АО «Сургутинвестнефть» — попала под санкции Великобритании и США
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