Как только в ХМАО сошел снег, в лесах начали раздаваться звуки моторов — югорчане принялись исследовать местность на мототехнике. Такой транспорт кажется самым популярным для пригорода, и взрослые и дети рассекают на нем по лесам, лужам и грязи. В рубрике «Проверено на себе» журналистка URA.RU рассказала о поездках по бездорожью на квадроцикле, и стоит ли его покупать.
Покупка достойного квадроцикла обойдется примерно в 400 тысяч рублей. При выборе важно учитывать диаметр колес, размер сидения, а также наличие лебедки. Возможно, за нее придется доплатить, однако, если застрять в болоте или посреди оврага — она станет незаменимой вещью для спасения.
После каждой «грязной» поездки его нужно мыть. Хранить квадроцикл необходимо под тентом, а в идеале — в гараже или под навесом. При каждой поездке нужно надевать шлем, а также помнить, что брать с собой третьего человека и выезжать на дороги общего пользования — нельзя.
Такая техника сможет проехать во многих местах. Можно сказать, что смысл езды на квадроцикле — это исследование неизведанных локаций и, конечно же, экстрим. Он проедет там, где не сможет машина, и куда не дойти пешком. Нам удалось найти уютное место у озера посреди леса и прокатиться посреди безлюдной сосновой рощи.
Трудности в передвижении могут возникнуть, если квадроцикл зацепит остатки снега или встретит на пути слишком крутой овраг. Болото — тоже не лучший выбор места для катания. Нам хватило десяти секунд, чтобы увязнуть в воде почти наполовину.
В целом, сложилось такое впечатление, что мототранспорт есть практически на каждой даче. Это и неудивительно — поездки на нем действительно доставляют одно удовольствие. Покупка квадроцикла однозначно оправдывает все ожидания, несмотря на мелкие неприятности, которые могут возникнуть во время пути.
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