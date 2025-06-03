Бездорожье в северных лесах: стоит ли покупать квадроцикл в ХМАО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Квадроцикл обойдется примерно в 400 тысяч рублей
Квадроцикл обойдется примерно в 400 тысяч рублей Фото:

Как только в ХМАО сошел снег, в лесах начали раздаваться звуки моторов — югорчане принялись исследовать местность на мототехнике. Такой транспорт кажется самым популярным для пригорода, и взрослые и дети рассекают на нем по лесам, лужам и грязи. В рубрике «Проверено на себе» журналистка URA.RU рассказала о поездках по бездорожью на квадроцикле, и стоит ли его покупать.

Стоит осознанно подойти к выбору квадроцикла
Стоит осознанно подойти к выбору квадроцикла
Фото:

Покупка достойного квадроцикла обойдется примерно в 400 тысяч рублей. При выборе важно учитывать диаметр колес, размер сидения, а также наличие лебедки. Возможно, за нее придется доплатить, однако, если застрять в болоте или посреди оврага — она станет незаменимой вещью для спасения.

После каждой «грязной» поездки его нужно мыть. Хранить квадроцикл необходимо под тентом, а в идеале — в гараже или под навесом. При каждой поездке нужно надевать шлем, а также помнить, что брать с собой третьего человека и выезжать на дороги общего пользования — нельзя.

Во время пути открываются красивые виды
Во время пути открываются красивые виды
Фото:

Такая техника сможет проехать во многих местах. Можно сказать, что смысл езды на квадроцикле — это исследование неизведанных локаций и, конечно же, экстрим. Он проедет там, где не сможет машина, и куда не дойти пешком. Нам удалось найти уютное место у озера посреди леса и прокатиться посреди безлюдной сосновой рощи.

Трудности в передвижении могут возникнуть, если квадроцикл зацепит остатки снега или встретит на пути слишком крутой овраг. Болото — тоже не лучший выбор места для катания. Нам хватило десяти секунд, чтобы увязнуть в воде почти наполовину.

В целом, сложилось такое впечатление, что мототранспорт есть практически на каждой даче. Это и неудивительно — поездки на нем действительно доставляют одно удовольствие. Покупка квадроцикла однозначно оправдывает все ожидания, несмотря на мелкие неприятности, которые могут возникнуть во время пути.

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Как только в ХМАО сошел снег, в лесах начали раздаваться звуки моторов — югорчане принялись исследовать местность на мототехнике. Такой транспорт кажется самым популярным для пригорода, и взрослые и дети рассекают на нем по лесам, лужам и грязи. В рубрике «Проверено на себе» журналистка URA.RU рассказала о поездках по бездорожью на квадроцикле, и стоит ли его покупать. Покупка достойного квадроцикла обойдется примерно в 400 тысяч рублей. При выборе важно учитывать диаметр колес, размер сидения, а также наличие лебедки. Возможно, за нее придется доплатить, однако, если застрять в болоте или посреди оврага — она станет незаменимой вещью для спасения. После каждой «грязной» поездки его нужно мыть. Хранить квадроцикл необходимо под тентом, а в идеале — в гараже или под навесом. При каждой поездке нужно надевать шлем, а также помнить, что брать с собой третьего человека и выезжать на дороги общего пользования — нельзя. Такая техника сможет проехать во многих местах. Можно сказать, что смысл езды на квадроцикле — это исследование неизведанных локаций и, конечно же, экстрим. Он проедет там, где не сможет машина, и куда не дойти пешком. Нам удалось найти уютное место у озера посреди леса и прокатиться посреди безлюдной сосновой рощи. Трудности в передвижении могут возникнуть, если квадроцикл зацепит остатки снега или встретит на пути слишком крутой овраг. Болото — тоже не лучший выбор места для катания. Нам хватило десяти секунд, чтобы увязнуть в воде почти наполовину. В целом, сложилось такое впечатление, что мототранспорт есть практически на каждой даче. Это и неудивительно — поездки на нем действительно доставляют одно удовольствие. Покупка квадроцикла однозначно оправдывает все ожидания, несмотря на мелкие неприятности, которые могут возникнуть во время пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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