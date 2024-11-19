Студенты с бюджета пойдут работать на конкретных территориях по «госзаказам»

В Госдуме студентов с бюджета по системе «госзаказов» хотят заставить работать определенный срок по своему направлению в установленном для него регионе России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Справедливой России».
«Предложили проработать систему „госзаказов“ в системе профессионального образования. Распределение бюджетных мест должно напрямую зависеть от потребностей рынка и территории. То есть, во-первых, бюджетные места должны отдаваться под направления, необходимые работодателям в определенном регионе, а во-вторых, те, кто отучился на бюджете по определенному направлению, по нему же должны будут отработать на определенной территории какой-то срок», — заявил депутат Госдумы Александр Аксененко. Его слова передает пресс-служба «Справедливой России».
Депутат добавил, что на предварительной встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым в рамках подготовки к государственному часу на заседании фракции «Справедливая Россия — За правду» обсуждалась эта инициатива как способ борьбы с дефицитом кадров через распределение бюджетных мест. По его словам, такая система поддерживается многими представителями бизнеса и местного самоуправления и может стать решением проблемы нехватки специалистов. Аксененко также отметил, что Кравцов поддержал идею дополнительной проработки данного вопроса с акцентом на территориальную составляющую.
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