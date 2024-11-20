В МВД назвали обязательные отметки при замене паспорта

МВД: в паспорте гражданина России должны быть две обязательные отметки
© Служба новостей «URA.RU»
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При выдаче паспорта гражданина РФ в него должны быть внесены отметки о воинской обязанности, сообщили в ГУ МВД
При выдаче паспорта гражданина РФ в него должны быть внесены отметки о воинской обязанности, сообщили в ГУ МВД Фото:

При выдаче или замене паспорта гражданина РФ обязательными являются отметки о регистрации по месту жительства, снятии с учета, а также сведения о воинской обязанности. Об этом заявили в Главном управлении по вопросам миграции МВД России.

«Обязательными к проставлению [при выдаче или замене] в паспорте являются: отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации и сведения об отношении к воинской обязанности», — говорится в сообщении официального telegram-канала ГУ МВД РФ по вопросам миграции. В ведомстве уточнили, что граждане могут по желанию внести в паспорт сведения о браке, наличии детей до 14 лет, предыдущих паспортах и других документах, удостоверяющих личность за пределами страны.

Также возможно добавление необязательных отметок, таких как группа крови и идентификационный номер налогоплательщика, подчеркнули в ведомстве. Однако самостоятельное внесение изменений в паспорт недопустимо и приводит к его недействительности.

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При выдаче или замене паспорта гражданина РФ обязательными являются отметки о регистрации по месту жительства, снятии с учета, а также сведения о воинской обязанности. Об этом заявили в Главном управлении по вопросам миграции МВД России. «Обязательными к проставлению [при выдаче или замене] в паспорте являются: отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации и сведения об отношении к воинской обязанности», — говорится в сообщении официального telegram-канала ГУ МВД РФ по вопросам миграции. В ведомстве уточнили, что граждане могут по желанию внести в паспорт сведения о браке, наличии детей до 14 лет, предыдущих паспортах и других документах, удостоверяющих личность за пределами страны. Также возможно добавление необязательных отметок, таких как группа крови и идентификационный номер налогоплательщика, подчеркнули в ведомстве. Однако самостоятельное внесение изменений в паспорт недопустимо и приводит к его недействительности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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