В МВД назвали обязательные отметки при замене паспорта

При выдаче или замене паспорта гражданина РФ обязательными являются отметки о регистрации по месту жительства, снятии с учета, а также сведения о воинской обязанности. Об этом заявили в Главном управлении по вопросам миграции МВД России.
«Обязательными к проставлению [при выдаче или замене] в паспорте являются: отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации и сведения об отношении к воинской обязанности», — говорится в сообщении официального telegram-канала ГУ МВД РФ по вопросам миграции. В ведомстве уточнили, что граждане могут по желанию внести в паспорт сведения о браке, наличии детей до 14 лет, предыдущих паспортах и других документах, удостоверяющих личность за пределами страны.
Также возможно добавление необязательных отметок, таких как группа крови и идентификационный номер налогоплательщика, подчеркнули в ведомстве. Однако самостоятельное внесение изменений в паспорт недопустимо и приводит к его недействительности.
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