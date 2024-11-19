19 ноября 2024

В ХМАО произошел крупный пожар в кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел на улице Транспортной
Пожар произошел на улице Транспортной Фото:

В Мегионе произошел пожар в кафе на улице Транспортной. На месте происшествия работают спасатели.

«Поступило сообщение о возгорании здания кафе по улице Транспортной в городе Мегионе. На месте работают семь единиц техники и 20 человек личного состава», — говорится в telegram-канале МЧС Югры.

Спасателям удалось локализовать пожар на площади в 360 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

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В Мегионе произошел пожар в кафе на улице Транспортной. На месте происшествия работают спасатели. «Поступило сообщение о возгорании здания кафе по улице Транспортной в городе Мегионе. На месте работают семь единиц техники и 20 человек личного состава», — говорится в telegram-канале МЧС Югры. Спасателям удалось локализовать пожар на площади в 360 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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