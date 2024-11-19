В ХМАО произошел крупный пожар в кафе

Пожар произошел на улице Транспортной
В Мегионе произошел пожар в кафе на улице Транспортной. На месте происшествия работают спасатели.
«Поступило сообщение о возгорании здания кафе по улице Транспортной в городе Мегионе. На месте работают семь единиц техники и 20 человек личного состава», — говорится в telegram-канале МЧС Югры.
Спасателям удалось локализовать пожар на площади в 360 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.
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