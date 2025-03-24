Суд ХМАО вынес приговор жителю, убившему человека в ночном клубе 20 лет назад

Суд Нижневартовска (ХМАО) приговорил к 11 годам колонии строгого режима югорчанина, который 20 лет назад убил 18-летнего парня в ночном клубе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.
«Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной? колонии строгого режима. Кроме этого, суд постановил выплатить отцу потерпевшего 2,5 млн рублей? в качестве компенсации морального вреда», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В декабре 2006 года подсудимый в ночном клубе «Мираж» поссорился с другим посетителем и несколько раз ударил его ножом. От ранений потерпевший скончался на месте, а убийца скрылся. Двадцать лет он не обращался в какие-либо госорганы, где мог быть идентифицирован, не пользовался банковскими картами, не посещал медучреждения и ходил с паспортом, который получил в 16 лет. В 2022 году он был задержан и предстал перед судом, прокуратура запросила для него 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, суд учел позицию гособвинителя и вынес приговор.
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