Депутат из ХМАО пожертвовал полмиллиона рублей мечети, которую закрыли из-за нарушений

Депутат думы Сургутского района ХМАО Оразхан Калиев перечислил около 500 тысяч рублей на нужды мечети в районе Черного Мыса в Сургуте. Мечеть временно закрыли из-за нарушений пожарной безопасности, а на их устранение требовались деньги. Об этом сообщил сайт «Вестник Сургутского района» со ссылкой на заместителя муфтия Югры Фидана хазрата.
«Оразхан Калиев быстро оплатил весь счет — это примерно 500 тыс. рублей, за что мы ему безмерно благодарны. Теперь мы можем докупить необходимое оборудование и устранить выявленные нарушения, — сказал Фидан хазрат», — отметил представитель духовенства.
По информации издания, средства были переведены со счетов транспортно-строительной компании «ЮганСтройТранс», принадлежащей Калиеву. Источник, близкий к депутату, уточнил, что благотворительный перевод был осуществлен буквально через час после объявления о сборе.
Ранее URA.RU писало, что мечеть в Сургуте, расположенная по адресу Сосновая 43/2, была временно закрыта из-за нарушений в системе противопожарной безопасности. Тогда верующим рекомендовали дождаться устранения всех недочетов и не посещать здание до официального открытия.
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