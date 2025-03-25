Депутат из ХМАО пожертвовал полмиллиона рублей мечети, которую закрыли из-за нарушений

Депутат ХМАО перечислил 500 тысяч рублей на мечеть в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытая мечеть в Сургуте за час собрала сумму, необходимую для устранения нарушений пожарной безопасности
Закрытая мечеть в Сургуте за час собрала сумму, необходимую для устранения нарушений пожарной безопасности Фото:

Депутат думы Сургутского района ХМАО Оразхан Калиев перечислил около 500 тысяч рублей на нужды мечети в районе Черного Мыса в Сургуте. Мечеть временно закрыли из-за нарушений пожарной безопасности, а на их устранение требовались деньги. Об этом сообщил сайт «Вестник Сургутского района» со ссылкой на заместителя муфтия Югры Фидана хазрата.

«Оразхан Калиев быстро оплатил весь счет — это примерно 500 тыс. рублей, за что мы ему безмерно благодарны. Теперь мы можем докупить необходимое оборудование и устранить выявленные нарушения, — сказал Фидан хазрат», — отметил представитель духовенства.

По информации издания, средства были переведены со счетов транспортно-строительной компании «ЮганСтройТранс», принадлежащей Калиеву. Источник, близкий к депутату, уточнил, что благотворительный перевод был осуществлен буквально через час после объявления о сборе.

Ранее URA.RU писало, что мечеть в Сургуте, расположенная по адресу Сосновая 43/2, была временно закрыта из-за нарушений в системе противопожарной безопасности. Тогда верующим рекомендовали дождаться устранения всех недочетов и не посещать здание до официального открытия.

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Депутат думы Сургутского района ХМАО Оразхан Калиев перечислил около 500 тысяч рублей на нужды мечети в районе Черного Мыса в Сургуте. Мечеть временно закрыли из-за нарушений пожарной безопасности, а на их устранение требовались деньги. Об этом сообщил сайт «Вестник Сургутского района» со ссылкой на заместителя муфтия Югры Фидана хазрата. «Оразхан Калиев быстро оплатил весь счет — это примерно 500 тыс. рублей, за что мы ему безмерно благодарны. Теперь мы можем докупить необходимое оборудование и устранить выявленные нарушения, — сказал Фидан хазрат», — отметил представитель духовенства. По информации издания, средства были переведены со счетов транспортно-строительной компании «ЮганСтройТранс», принадлежащей Калиеву. Источник, близкий к депутату, уточнил, что благотворительный перевод был осуществлен буквально через час после объявления о сборе. Ранее URA.RU писало, что мечеть в Сургуте, расположенная по адресу Сосновая 43/2, была временно закрыта из-за нарушений в системе противопожарной безопасности. Тогда верующим рекомендовали дождаться устранения всех недочетов и не посещать здание до официального открытия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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